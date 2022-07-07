«Лучше бы еды купили»: должен ли мужчина дарить женщине цветы?

Опросили жителей Челябинска на улицах города
Дарить или не дарить — вот в чем вопрос. Некоторые считают, что покупать цветы для женщины — это пустая трата денег. Другие же уверены, что так мужчина показывает свою любовь. Мы вышли на улицы Челябинска и спросили у горожан, должен ли мужчина дарить цветы своей женщине. Оказалось, что все не так однозначно, да и не всем дамам они нравятся. В общем, смотрите сами.
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