Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 3:00

«Лучше бы еды купили»: должен ли мужчина дарить женщине цветы?

Челябинцы считают, что девушкам лучше покупать еду вместо цветов
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
Опросили жителей Челябинска на улицах города

Опросили жителей Челябинска на улицах города

Дарить или не дарить — вот в чем вопрос. Некоторые считают, что покупать цветы для женщины — это пустая трата денег. Другие же уверены, что так мужчина показывает свою любовь. Мы вышли на улицы Челябинска и спросили у горожан, должен ли мужчина дарить цветы своей женщине. Оказалось, что все не так однозначно, да и не всем дамам они нравятся. В общем, смотрите сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ВОПРОС ДНЯЧто люди скажут?