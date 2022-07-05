Машины спасения: 117 автомобилей поступят в больницы Челябинской области

Автомобили направят в муниципалитеты с численностью населения менее 50 тысяч человек.

58 новых легковых автомобилей передали в 18 районов Челябинской области. Новые «Ларгусы», «Гранты» и «Нивы» предназначены для оказания неотложной медицинской помощи, выезда медбригад к пациентам на дом. на машинах будут перевозиться анализы в лаборатории, что ускорит срок получения результатов, а также доставляться лекарства. 1 июля первый автомобили торжественно передали в районы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично пообщался с главными врачами и водителями.

По инициативе главы региона правительство области уже три года ведет системную работу по замене автопарков больниц. Главврачи отмечают, что не хватало только неотложек – поэтому им особо рады. А оставшиеся закупят по программе до 2025 года.

– Это очень важная задача, особенно вспоминая последние пандемийные годы. Огромный объем работы. И большая часть нагрузки, конечно, ложилась и на автопарк медицинских учреждений. Надо сказать, что за последние годы порядка 400 автомобилей мы обновили. В первую очередь это автомобили скорой помощи, реанимобили. Сейчас активно занялись автомобилями неотложной помощи. В этом году в рамках президентской программы первичного звена в регион мы приобретаем 117 автомобилей, 95 уже приобретено и завершается приобретение еще 22. Сегодня первую партию мы отдаем в наши муниципалитеты, – рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Водители проверили автомобили и остались довольны. Фото: Дарья МАРКОВА

Губернатор осмотрел машины перед тем, как отправить их в муниципалитет и поинтересовался мнением водителей, которые уже успели заглянуть под капот и посидеть за рулём. Говорят, машины классные и счастливо улыбаются. А в багажнике их ждет еще и комплект зимней резины.

В этом году на закупку автомобилей потратили 93,5 миллионов рублей. Все 117 машин направят в муниципалитеты с численностью населения менее 50 тысяч человек. Там на них наклеят яркие наклейки с красными крестами и направят в работу.

– Мы делаем акцент на территориях с населением менее 50 тысяч человек и постепенно проводим их дооснащение как медицинским транспортом, так и новым медицинским оборудованием. Автомобили востребованы, их очень ждут на территориях, – рассказала Агата Ткачева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Челябинской области. – Мы благодарны губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру и правительству Челябинской области за поддержку минздрава и дофинансирование программы модернизации первичного звена, в рамках которой приобретены новые автомобили.

В Копейск пока направили несколько машин, остальные ждут в следующем году. Зато Кунашакский автопарк обновили полностью – направили девять новых машин первичной медико-санитарной помощи. Очень обрадовался и главный врач ГБУЗ «Городская больница №3 г. Коркино». Раньше медучреждению приходилось арендовать машину, чтобы помогать больным на дому.

– Две машины получили: «Ларгус» и «Гранту». Честно говоря, для нас это был большой праздник, когда мы узнали, что получаем две машины сразу. Для нашего учреждения это просто необходимо, – делится радостью Владимир Селютин, главный врач ГБУЗ «Городская больница №3 г. Коркино».

ЦИФРА

На встрече с медиками глава региона сообщил, что в этом году по программе развития первичного звена планируется строительство девяти объектов, в первую очередь ФАПов, и капитальный ремонт 117 объектов по всему региону.

Напомним, за 2021 год в Челябинской области медицинским учреждениям передано 99 машин скорой помощи и 10 легковых автомобилей неотложной помощи, открылись пять центров амбулаторной онкологической помощи и два первичных сосудистых отделения, построены новые корпуса областной инфекционной больницы, возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

СПРАВКА

Наибольшее количество автомобилей будут переданы в Еманжелинский, Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Кунашакский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский и Агаповский муниципальные районы. Данные территории получат от 5 до 10 машин.