«Была лохматая, ненакрашенная, а он влюбился сразу»: пара из Челябинска о необычном знакомстве и секрете хорошего брака

Дом для Киселевых – место любви, поддержки и заботы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Анастасия и Алексей Киселевы познакомились ночью в такси. Она была лохматая, ненакрашенная и злая. А он влюбился с первого взгляда. В День семьи, любви и верности пара из Челябинска рассказала о знакомстве, первых эмоциях и детях.

«ВСЕ МЫСЛИ О РАБОТЕ»

Судьбоносная для Насти и Алексея встреча произошла 3 февраля 2016 года. Девушка тогда жила одна, растила сына и, как признается, замуж особо не рвалась. Но у судьбы были на этот счет другие планы: ночью Насте позвонили с работы и сказали, что сработала охранная сигнализация, нужно съездить и проверить, что там.

– Ребенок спит, я одна, злая, время 23.30. Собираюсь, вызываю такси. Надела что попало, ненакрашенная, лохматая. И приехал мой будущий, как оказалось, супруг. Довольно милый молодой человек, спокойный. А я была настолько в ярости, что вообще ничего не замечала, – вспоминает со смехом Анастасия.

В дороге Настя и Леша разговорились. Оказалось, что он работает в охранной фирме менеджером. Мужчина сразу предложил свою помощь, чем потом и завоевал сердце своей супруги. Но тогда Настя на него и не смотрела, было не до этого.

– У него на правом безымянном пальце блестело кольцо, думаю: «Наверное, женат». Он это заметил и говорит: «Я не женат, это кольцо «Спаси и сохрани» и ничего больше», даже вблизи показал. Подумала, что мне все это и не особо интересно, все мысли о работе. Приехали, он помог, все решили. Алексей любезно меня дождался, что было удивительно, потому что вызывала такси только в одну сторону. Но денег он, конечно, с меня взял, еще оставила ему пять рублей на чай.

«ПОЛНОЦЕННАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ МУЖЧИНА ГЛАВА, ОТЕЦ И МУЖ»

А на следующее утро Настя получила сообщение с незнакомого номера: «Я вчера даже не спросил, как вас зовут, давайте познакомимся». Так и начали переписываться. Алексей стал подвозить девушку после работы, что она и сейчас вспоминает с теплом.

– Почему все-таки тогда написал? – спрашивает Настя у мужа.

– Приехал домой, понимаю, что спать не могу, думаю о тебе. Хотел написать, позвонить, но вдруг муж есть, проблем создавать тебе не хотел. Кое-как дотерпел до утра, время девять, думаю, если есть муж, он на работе, она на работе. Вот на свой страх и риск написал.

С того момента жизнь Анастасии сильно изменилась. Алексей окружил ее заботой: подвозил, помогал по дому, чинил кран – взял на себя мужскую работу, которой раньше приходилось заниматься девушке:

– До встречи с Алексеем я жила семь лет одна, воспитывала сына. И, конечно же, мне было нелегко. Но с появлением Алексея в моей жизни все эти трудности куда-то испарились. И все стало так, как я себе представляла: полноценная семья, где мужчина глава, отец детей и муж. Мне стало гораздо проще жить, решать какие-то вопросы не самой, как я привыкла.

Отношения у пары развивались стремительно. Через пару месяцев свиданий стали жить вместе. А в ноябре Алексей предложил Насте стать его женой.

– Я такие вещи считаю очень личными, не люблю, когда предложение делают с пафосом. Значимые моменты должны быть внутри семьи. Готовила ужин на кухне, он мне по плечу постучал. Поворачиваюсь, а Алексей стоит на колене, протягивает колечко и говорит: «Выйдешь за меня замуж?» Не раздумывала, говорю: «Конечно, конечно».

В августе 2017 года молодые поженились. А в октябре 2019 года родилась дочь Ксюша.

Сын Насти называет Алексея папой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«РОМА НАЗЫВАЕТ ЕГО ПАПОЙ»

Когда Настя познакомилась с Лешей, у нее был 10-летний сын Роман. Мальчик к тому времени уже подрос и был на пороге переходного возраста. Но мужчину, которого любит его мама, принял.

– Рома называет его папой, очень любит, прислушивается. Но, конечно, подростковые переходные дела накладывают отпечаток. Мы психуем, ругаемся, миримся, садимся разговариваем. Но это все житейские дела. В общем и целом, очень хорошо ладят. Я искала не отца своему ребенку, а мужа себе. Но Алексей прекрасно справляется с отцовством: и Рому, и Ксюшу он любит одинаково.

На Рому мама тоже дополнительной ответственности не накладывает. Ксюшу рожали для себя, поэтому старшего брата с ней безвылазно сидеть не заставляют.

– Рома очень ее любит. Он хотел братика, но это уже не важно, – смеется Настя. – Сейчас, конечно, он без Ксюши жизни не представляет. Она у нас такой маленький позитивчик, очень Рому любит, а он тает рядом с ней. Рома защищает ее, проводит с ней время. И когда нужно куда-то отлучиться, Рома помогает. Никакой ревности не было. Возможно, потому что большая разница в возрасте. И, наверное, поэтому же у них интересов общих нет. Роме 15 лет, Ксюше еще нет трех.

«СЕКРЕТ ХОРОШЕГО БРАКА»

Брак Анастасии и Алексея можно назвать счастливым. Дом для них – место любви, поддержки и заботы. Туда они всегда стремятся, хотя и убегают иногда провести время только вдвоем.

– Секрет хорошего брака, по моему мнению, в отношении людей друг к другу мужа и жены. Со временем первоочередная страсть и огонечки улетучиваются и что-то должно остаться. И если после бурных эмоций остается уважение, хорошие отношение, общие интересы, внимание друг к другу, вероятно, все будет хорошо, – считает Анастасия.

Еще одна важная составляющая здоровых и гармоничных отношений – умение слушать и слышать друг друга. Если что-то не складывается, Киселевы собираются на семейный совет и подолгу разговаривают.

– Конечно, есть моменты бытовухи, от нее никуда не деться. Но стараемся куда-то выбираться, уделять время только нам двоим. Потому что двое детей требуют к себе повышенного внимания. Но все-таки друг про друга мы стараемся не забывать и поддерживать огонек между нами.

Семья любит проводить время вместе. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Романтические встречи супруги стараются устраивать, как минимум, на значимые даты и праздники: дату знакомства, свадьбы, день всех влюбленных и День семьи, любви и верности. Есть и общесемейное увлечение.

– Мы очень любим куда-то выехать, например, на отдых в палатках. Однажды Алексей свозил, и я очень полюбила это все. Где-то в тишине, на красивой поляне на берегу озера, костер, лодки, природа. Отдельно друг от друга тоже, конечно, отдыхаем. Но это больше про тусовки с друзьями, – делится Анастасия.

Анастасия и Алексей уверены: тот, кто ждет любовь, обязательно ее встретит. А тем, кто уже встретил любимого человека, советуют беречь друг друга и приумножать все, что уже есть.

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