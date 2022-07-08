В Челябинске детям со сложными диагнозами поможет «Территория здоровья»

Федеральные врачи и сами рады побывать в Челябинске. Фото: пресс-служба «НОВАТЭК – Челябинск»

Компания «НОВАТЭК» продолжает помогать детям со сложными диагнозами в рамках проекта «Территория здоровья». Ведущие специалисты российской детской клинической больницы работают 6 и 7 июля на базе Челябинской областной детской клинической больницы, а 8 июля в Магнитогорске.

В Челябинскую область приехали сосудистый хирург, гастроэнтеролог, уролог-андролог и психоневролог-эпилептолог. Медики консультируют детей со сложными диагнозами, оперируют их и проводят мастер-классы для региональных коллег.

— Реализация этого проекта на территории Челябинской области говорит о социальной направленности деятельности компании «НОВАТЭК» на территории ее присутствия. Кроме консультации детей, госпитализации, мы наметили и планы дальнейшей работы. Одним из которых является то, что врачи Челябинской области, областной детской клинической больницы будут направляться на повышение квалификации в лучшие клиники Российской Федерации и в университет имени Пирогова. Детский доктор из Магнитогорска Анна Щербинина уже прошла такое обучение.

Также мы поговорили сегодня о планах создания школы юного хирурга, где юноши и девушки региона, которые в будущем планируют поступать в медицинские учреждения, могут окончательно определиться с выбором своей профессии, — рассказывает Вадим Ромасенко, генеральный директор «НОВАТЭК– Челябинск», заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Из Москвы приехали сосудистый хирург, гастроэнтеролог, уролог-андролог и психоневролог-эпилептолог. Фото: пресс-служба «НОВАТЭК – Челябинск»

Практику в учреждениях-партнерах «Территория здоровья» ввела только в этом году. Зато детям помогают уже четвертый год. За это время 329 детей осмотрели и 76 госпитализировали в РДКБ.

— К нашему приезду больница готовит для осмотров детей, которые имеют проблемы в диагностике или сложные/непонятные диагнозы. Каждый пятый ребенок, который проходит консультацию здесь, направляется к нам в Москву для уточнения диагноза и использования специальных методов лечения, которые возможны только в федеральном центре, — объясняет Николай Ваганов, заслуженный врач РФ, председатель Правления Ассоциации Детских больниц. –Мы любим приезжать в Челябинск. Здесь всегда хорошо готовятся, идет серьезный отбор детей, которые нуждаются в нашем консультировании. И одновременно происходит обмен опытом. Рядом с нашим врачом и мамой находится ещё и местный врач, который представляет этого пациента и рассказывает о возникших проблемах конкретного ребенка.

Федеральные врачи проводят осмотры легко, отвлекая ребенка и широко улыбаясь. За это им и «Территории здоровья» очень благодарны родители маленьких пациентов.

–– Сегодня у нас четыре специалиста. В среднем каждый из них проконсультирует около 30 пациентов. Это очень важные консультации с разбором нюансов для врачей, коечному обходу в каждом отделении, — добавляет главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

СПРАВКА:

С сентября 2018 года ПАО «НОВАТЭК» реализует благотворительный проект «Территория здоровья». Он направлен на оказание высококвалифицированной медицинской помощи отстронуждающимся детям.

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