«Вдруг я пойду, а у меня что-нибудь найдут»: кто рискует заболеть раком и почему пугает статистика на Южном Урале

Ранее выявление онкологии повышает шансы победить болезнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинске снижается смертность от онкологии, но при этом число новых выявленных случаев довольно высоко. Почему нельзя говорить о неблагополучии региона на основании одних только цифр и где проверить здоровье, — поговорили с главным врачом областного Центра медицинской профилактики Ольгой Агеевой на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Правда ли, что Южный Урал является онкологически неблагополучным регионом и почему так сложилось?

— Хочется сказать, что за последние три года в области снизился такой показатель, как смертность от онкологических заболеваний. Он является определяющим в оценке региона в этой сфере. И те планы, которые мы строили перед собой, постепенно воплощаются в жизнь. Поэтому я не считаю, что Челябинская область является онкологически неблагополучным регионом.

А что касается неблагополучия региона именно по заболеваемости? Челябинская область по некоторым данным занимает здесь одно из первых мест.

— Нужно понимать, что заболеваемость может повышаться в связи с активностью выявления на ранних стадиях. А знать о диагнозе заранее — это то, чего мы и пытаемся добиться. Ведь на поздних стадиях, третей и четвертой, выживаемость людей и продолжительность жизни после диагностирования значительно снижаются.

Как говорится, здоровых людей нет, есть недообследованные. Очень важный показатель в случае онкологических заболеваний — прогноз выживаемости. Становится ли он выше?

— В целом этот показатель становится выше. Новая таргетная терапия, то есть та терапия, которая действует только на раковые клетки, позволяет избегать побочных отрицательных воздействий, что и увеличивает показатель прогноза выживаемости. Но известно около 200 видов раков, поэтому выживаемость для каждого своя.

Кроме того, показатель может быть выше при любом раке, если болезнь выявлена на первой или второй стадии. А это становится возможным благодаря профосмотрам, диспансеризации, когда у пациента даже нет признаков заболевания, но есть факторы риска, которые могут к этому привести.

Можно как-либо определить личную предрасположенность к одному из видов рака? Весь организм же нельзя просканировать или все-таки можно?

— Наверное, в ближайшее время это станет возможным. Мы узнаем из литературы о том, что бывает, например, секвенирование генома, которое позволяет разбить ДНК и посмотреть предрасположенность к любым заболеванием. Но нужно понимать, что прежде всего это общеизвестные факты. Один из них — наследственность. Если родственники первой линии сталкивались с этим заболеванием, надо быть настороженным. Также это курение, связь которого с онкологией стопроцентно доказана.

К этим фактам в целом можно отнести все, что относится к нездоровому образу жизни. На это нужно обращать внимание и проходить ежегодные смотры, которые помогают выявить опасность на стадии «предрака».

Как проверить здоровье?

— Раз в год каждый житель Российской Федерации должен помнить о ряде обследований, которые ему необходимо пройти: флюорографическое обследование, маммографическое обследование (для женщин старше 40 лет), гинекологическое обследование, обследование на простат-специфический антиген (для мужчин старше 45 лет). Из таких онкотренингов и складывается диспансеризация.

Многие необоснованно этого боятся, размышляют: «Вдруг я пойду, а у меня что-нибудь найдут». Но это абсолютно неправильная страусиная политика, когда мы избегаем, боимся и в итоге получаем запущенные случаи. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, причем включая вечернее время и выходные дни. Можно зайти на сайт и узнать актуальную информацию и графики приемов. Зачастую место проведение диспансеризации полностью изолируется, чтобы пациентам было удобно. Прошу относится с понимаем, если где-то в рамках одного визита придется подождать какого-либо обследования.

Что происходит, когда у человека выявляют рак? Куда и как его ведут?

— Сейчас организован особый алгоритм для таких пациентов. Это сделано для того, чтобы нигде не задерживались наши пациенты, некий «зеленый коридор», чтобы как можно быстрее выявить, какой это рак и подобрать правильное лечение. Пациент направляется в кабинет онкологической помощи, находится под наблюдением врача.

Новое в этой системе — центры амбулаторной онкологической помощи, специально выделенные структурные подразделения поликлиники. Иногда они есть на базе частных медицинских организаций. Для этого выбираются самые оснащенные подразделения, чтобы пациент мог в одном месте пройти все обследования. Ведь когда выявляется такое грозное заболевание, нужно понимать степень его распространенности по организму. Именно в таких центрах и осуществляются обследования пациентов, ведение и даже часть лечения, например, химия терапия.

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