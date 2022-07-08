«В браке 51 год, 52, 57»: волонтеры «Пищи жизни» поздравили с Днем семьи, любви и верности пары в ЛНР

Многие пожилые пары живут в бомбоубежище уже четыре месяца. Фото: Пища Жизни
Волонтеры организации «Пища жизни» поздравили с Днем семьи, любви и верности жителей города Рубежное в Луганской Народной Республике. Для людей, многие из которых уже долгое время почти не выходят из бомбоубежищ, добровольцы подготовили корзины с фруктами, мылом и чаем. Истории пар, любовь которых битва за город только укрепила, они передали КП-Челябинск.
Каждый раз за едой выстраиваются сотни людей. Фото: Пища Жизни
8 июля волонтеры кормили жителей «Рубежного» праздничным обедом. На десерт были оладьи с вареньем. Раздавали бананы и апельсины. Спрос на еду большой - очередь выстроилась из нескольких сот человек. И благодарные люди пригласили волонтёров в бомбоубежище, где многие из них живут уже четыре месяца.
Встретили волонтеров красиво одетые пожилые пары. Все-таки праздник, хочется отметить. Майоровы, например, вместе уже 51 год. Вместе приехали в Рубежное после учебы, по распределению. Трудились на заводе «Заря». Говорят, что главное – не сдаваться, несмотря ни на что.
Для людей подготовили корзины с фруктами и чаем. Фото: Пища Жизни
– У нас два правнука. Вот уже третий намечается скоро. Спасибо, что приехали, поздравили, подбодрили нас, – поблагодарил Николай Ефимович. Они с супругой в браке уже 57 лет.
Поздравляли жителей Рубежного семейная пара волонтёров Павел и Галина Чумиковы. Отмечают, что поучиться есть чему. А президенту организации Валерию Долгополову и самому есть чем поделиться. Он в браке уже 42 года.
Лидер пищи жизни женат уже 47 лет. Фото: Пища Жизни
– В День семьи, любви и верности мне радостно. Государство дает возможность увидеть молодежи, что семья - это почетно. Сам в браке 42 года. И я за правильные семейные ценности: за любовь, терпение и верность, – сказал Валерий Долгополов. Рядом с ним в тот день трудился его сын Евгений.
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