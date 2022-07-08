Мечта урбаниста: в Металлургическом районе два заброшенных пустыря превратились в роскошные скверы

Места преобразились до неузнаваемости. Фото: Егор Ивлев

Металлургический район вместе со всем городом преображается. На смену устаревшим общественным пространствам приходят современные — в стиле лофт. Как идет реконструкция главных точек притяжения на ЧМЗ, Глава города, руководитель межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия» Наталья Котова проверила вместе с депутатами Челябинской городской Думы.

Справка

Благоустройство в Металлургическом районе проходит по нацпроекту «Жильё и городская среда», федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и программе инициативного бюджетирования. На это в 2022 году выделили 69 млн рублей.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»: ОСТАЛОСЬ ПОДВЕСИТЬ КАЧЕЛИ

Обустраивать территорию возле дворца культуры «Строитель» начали еще в прошлом году. Тогда положили плитку, отремонтировали ступеньки и восстановили освещение.

Фото: Егор Ивлев

В 2022-м в планах масштабное озеленение. Вокруг посадят крупные деревья, кустарники и многолетние растения. С обеих сторон площади появились перголы, на которые подвесят 10 качелей. А еще планируют сделать три велопарковки.

Изменения возле «Строителя» жители района увидят раньше всего: к 1 августа все должно быть готово.

ВЫЯВИЛИ НОВУЮ ПРОБЛЕМУ ВО ДВОРЕ НА ШОССЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Реконструкцию ждал и один из дворов ЧМЗ. На огромной территории, окруженной пятиэтажками, раньше стояли старые горки и песочницы. Теперь же там красочные карусели, скамейки и даже мини-спортивные комплексы со шведской стенкой и сеткой.

Но это еще не все. Планируется довести до ума дворовой проезд с тротуаром и установить ограждение, чтобы детки не выбегали на дорогу.

— К нам подошли жители и выразили переживания, — поделилась глава города Наталья Котова. — Их двор разделен на две управляющие компании: одна провела благоустройство, вторая еще нет. Боятся, что на площадку могут стекать стоковые воды. Плюс, не завершено благоустройство газонов, и люди там паркуются. Я дала поручение администрации района с этим разобраться.

«К НАМ СО ВСЕГО РАЙОНА ПРИХОДЯТ ОТДЫХАТЬ»

На пересечении 50 лет ВЛКСМ и шоссе Металлургов сквер существовал долгие годы. Но, как рассказывают жильцы, внешний вид был удручающим:

— Раньше был фонтан старый, он не работал, и скамейки были все сломанные. Такой пятачок, где грязно было и кусты росли старые.

Фото: Егор Ивлев

Фонтан восстановили, старые кустарники убрали и высадили молоденькие туи, по всему периметру расставили удобные деревянные скамейки. Стало красиво!

— Вечером народу всегда много, с ребятишками все собираются. К нам со всего района отдыхать приходят! А когда жарко, на лавочках даже мест не хватает, — смеется пенсионерка из дома 25 по шоссе Металлургов.

Для полной красоты осталось засеять газоны. Для этого уже готовят аукционную документацию: к 1 сентября работы должны быть выполнены.

ВМЕСТО ПОРОСШЕГО БУРЬЯНОМ ПУСТЫРЯ РАЗБИЛИ СКВЕР

А вот на улице Трудовой сквера никогда и не было. На площадке между домами находился пустырь, на котором росли сорняки и парковались машины. Это так надоело жителям, что они решили изменить ситуацию.

- Это всегда был депрессивный микрорайон. Тут население более 10 тысяч человек, но никогда не было мест отдыха и общественного пространства. Поэтому когда был сбор заявок перед выборами в партию «Единая Россия», большинство проголосовали за благоустройство этого сквера, — объяснил председатель совета депутатов Металлургического района Алексей Четвернин.

Фото: Егор Ивлев

В этом году тут поставили качели и песочницы, высадили кустарники и яблони, положили плитку. Еще сделали детскую и спортивные площадки, выделили парковочные места — и место изменилось до неузнаваемости.

— Сквер почти завершен – остались урны и малые формы. Жители рады его появлению: каждый вечер он наполнен людьми, - прокомментировала Наталья Котова.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ КИНОЦЕНТРА «ИМПУЛЬС»

Финальной точкой рейда стал киноцентр «Импульс». В 2019 году в нем отремонтировали кинозал. Реконструировать фасад и внутренние помещения хотели еще в 2020 году, но помешала пандемия.

— Вместе с минкультом приблизительно проработали проект, как хотелось бы, чтобы выглядело внутри. Будет кафе, лаундж-зона и зона для буккроссинга — со всеми современными технологиями и подстроенные для маломобильного населения, — рассказала начальник управления культуры в Челябинске Элеонора Халикова.

Фото: Егор Ивлев

В этом году преображение ждет внешний вид «Импульса»: отремонтируют фасад и крышу. Это обойдется в 21,5 млн рублей.

— Долгое время в районе не было своего кинотеатра. А сейчас здесь запущен проект: бесплатный показ советских фильмов для всех жителей. И поверьте, эта программа собирает полные залы! – уточнил Четвернин.

ПОЧЕМУ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ИМЕННО ЭТИ ТОЧКИ?

По словам главы города Натальи Котовой, теперь в Металлургическом районе каждый год будут благоустраивать по два общественных пространства. Все места отдыха в центре ЧМЗ приведены в порядок, поэтому дело дошло до скверов на окраине.

Вклад в развитие района вносят не только администрация города, но и партия «Единая Россия», которая контролирует работы: чтобы каждая копейка бюджетных средств тратилась по назначению.

Зону для благоустройства выбирают сами жители – на портале «Активный житель 74». В 2023 году изменения ждет пространство на Черкасской: планируется, что на въезде в район появится место для отдыха.