В Челябинске будет курсировать троллейбус-«гармошка» с кондиционерами в салоне

Троллейбус ЗиУ-683В начал курсировать в Челябинске в 1995 году. Фото: Александр Агишев

Руководство «ЧелябГЭТ» приняло решение отправить на капитально-восстановительный ремонт сочлененный троллейбус – «гармошка», который ранее работал на маршруте №14 в Челябинске и мог вмещать до 164 пассажиров (сидячих мест – 47). Речь идет о «ЗиУ-683В», таких рабочих моделей в мире практически не осталось.

— Эксклюзивный, красивый и комфортабельный троллейбус будет еще долгие годы радовать челябинцев и гостей города! На текущий момент «гармошка» находится в Цехе планового ремонта Трамвайного депо №1. Ориентировочная дата окончания работ – 31 августа 2022 года, — пояснили в «ЧелябГЭТ».

Троллейбус ждет не только техническое переоборудование, но и замена салона по всем современным стандартам: новые сидения, двери, теплошумоизоляция и кондиционеры. Кузов общественного транспорта уже перекрашен, смонтировано напольное покрытие, сейчас планируется работа по внутренней отделке потолка и боковых бортов.

Троллейбус ЗиУ-683В начал курсировать в Челябинске в 1995 году. Особенностью этого экземпляра явились «южные» окна (форточки открываются вниз), потому как изначально он изготавливался для Ташкента. В первый раз троллейбус проходил капитально-восстановительный ремонт в 2008 году на Миасском ремонтном заводе. После этого он проработал на маршруте до апреля 2022 года.

Как примерно будет выглядеть троллейбус после ремонта. Иллюстрация: «ЧелябГЭТ»

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