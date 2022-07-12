Губернатор Челябинской области поменял полномочия своим заместителям

Алексей Текслер решил перераспределить полномочия между своими заместителями. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд решений по кадровому составу регионального правительства и распределению полномочий между своими заместителями. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Необходимо подчеркнуть, что новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности правительства Челябинской области. Каждая сфера, которую затронули изменения, в настоящий момент требует дополнительного внимания и детального погружения в целях принятия эффективных управленческих решений, — уточнили в пресс-службе Текслера.

Иван Куцевляк занял должность заместителя губернатора Челябинской области. На своем посту он будет курировать министерство экономического развития региона. Ранее Куцевляк занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

Сергей Сушков переходит на пост территориального заместителя губернатора. Он будет отвечать южные муниципалитеты региона, а также за министерство сельского хозяйства области. Таким образом, Сушков больше не курирует работу министерства экологии и министерства общественной безопасности.

Александр Богашов становится заместителем губернатора без совмещения с должностью министра имущества. К действующим полномочиями чиновника добавляется кураторство главного управления лесами.

Алексей Фартыгин на посту заместителя губернатора будет курировать министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами.

В круг полномочий заместителя губернатора Александра Козлова, отвечающего за цифровое развитие области, войдёт кураторство областного министерство экологии.

За заместителем губернатора Егором Ковальчуком сохраняется кураторство областного министерства промышленности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru