В Челябинске водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП

После произошедшего водителя отыскали и привлекли к ответственности. Фото: камеры «Интерсвязи»

На северо-западе Челябинска водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал в неизвестном направлении. Инцидент произошел во вторник, 12 июля, возле дома №36 по улице Чичерина. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции

— 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего оставил место ДТП. Впоследствии мужчина был разыскан и привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Сам водитель на допросе заявил, что никого из пешеходов на дороге не видел. По его словам, он посмотрел в зеркала и поехал по своему пути дальше.

— Проехал перекресток. Ничего не заметил, не услышал, — объяснил мужчина полицейским.

11-летняя девочка после ДТП получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.

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