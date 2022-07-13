Сабантуй сплотил народы

Традиционно в Сабантуе принимают участие делегации из Татарстана и Башкирии. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области праздник Сабантуй сплотил разные народности и познакомил с национальными традициями. Он был организован при поддержке губернатора и стал примером того, как на одной территории могут мирно соседствовать разные культуры.

На площадке областного аэроклуба «Калачево» под Копейском собрались несколько тысяч татар, башкир, русских, казахов и представителей других национальностей. Они обменялись традициями своих народов, угостили гостей праздника национальными блюдами и отметили ударное окончание посевной.

– Сабантуй – это, конечно, в первую очередь, праздник дружбы, праздник культур самобытных народов, которые традиционно проживали на нашей земле: татар, башкир, казахов. Но сегодня это и праздник единения всех народов, которые живут на территории Челябинской области, – сказал Алексей Текслер.

Глава региона прогулялся по «городку юрт» и пообщался с гостями праздника. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Многие гости пришли в ярких нарядах, которые достались им еще от бабушек и дедушек.

– Важно собираться вместе, особенно в такое трудное время, чтобы люди сближались, дружили. Я сама жила в башкирской деревне, там были и русские, и наша семья татар. Мы все жили очень дружно. Когда училась в Челябинске, в классе были немцы, украинцы, студенты с Дальнего Востока и Казахстана. Все относились друг к другу уважительно, – рассказала Ляля Бигбаева. Она привезла на праздник толкование Корана 900-го года и старинную тюбетейку, которую шила и украшала бисером еще ее бабушка.

Ляля Бигбаева хранит старинный Коран. Фото: Егор ИВЛЕВ

На Сабантуе было показано многообразие национальной кухни – около 100 национальных блюд тюркских народов. Самому старинному рецепту Сабантуя - 200 лет: Красноармейский район представил шушбере – пельмени, отваренные в воде и обжаренные в большом количестве жира.

На территории Челябинской области проживают представители 152 национальностей. 2022 год стал Годом культурного наследия народов России. В Челябинской области это позволяет только усиливать ту работу по поддержке культурных центров, которая ведется давно.

Например, в этом году в 28-й раз прошел всероссийский «Бажовский фестиваль». Он стал событием июня и большим праздником для ценителей народных промыслов. Ремесленники со всей России представили свои работы, провели мастер-классы и погрузили в историю культуры своего народа.

В Троицке при поддержке губернатора Челябинской области ежегодно проходит научно-практическая конференция «Расулевские чтения», которая стала уже всероссийской. Большим событием стало открытие медресе, где обучают имамов для мечетей.

Активная работа проводится также в Магнитогорске. Недавно на базе модернизированной Центральной библиотеки имени Бориса Ручьева открыли Межнациональный культурный центр. Теперь это современное пространство, в котором могут общаться и просвещаться и взрослые, и дети. Есть еще одна традиция – международная конференция «Петровские чтения», посвященная духовному воспитанию в обществе.

В Челябинской области представлены храмы разных конфессий. И их число увеличивается. Сейчас в региональном центре ведется строительство новой соборной мечети и кафедрального собора.

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