За любовь и верность: в Челябинске наградили крепкие семьи

Кстати, родители Алексея и Ирины Текслер тоже перешагнули 50-летний рубеж семейной жизни. Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.

Виктор Афанасьевич и Надежда Михайловна Уфимцевы в этом году отметили 50 лет совместной жизни. Познакомились на ЧТЗ, где и проработали всю жизнь. Он – технологом, а она конструктором.

– Через год после свадьбы у нас родилась девочка, а Виктора забрали в армию. Мы писали письма и ждали папу. А как он пришел, у нас появилась еще одна дочь.

Сейчас у пары уже есть внуки: старшему 25 лет, а младшей – всего 11 месяцев.

Виктор и Надежда понимают друг друга с полуслова и поддерживают. А накануне Дня семьи, любви и верности их за крепкие отношения наградил глава Челябинской области Алексей Текслер.

«НАША ОБЛАСТЬ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ КРЕПКОЙ СЕМЬЕЙ»

Медали «За любовь и верность» Алексей и Ирина Текслер вручили семи семьям из Челябинска и Копейска. Памятными наградами с Днем семьи, любви и верности поздравили семьи, прожившие в браке более 50 лет.

– Мы с вами понимаем, что без чувств и сильных отношений невозможна крепкая семья, а значит невозможно сильное государство, сильный регион. Наша область всегда отличалась крепкой семьей: трудовые династии и на производстве, и в сферах культуры и здравоохранения. Это наша традиция. Сегодня у нас появляются крепкие фермерские хозяйства, воинские династии. И очень важно, чтобы мы с вами поддерживали наши семьи, семьи с детьми. И только так мы можем укреплять наше государство, развиваться, двигаться вперед. И, конечно, я хотел бы сказать особые слова благодарности нашим уважаемым парам. Вы воспитали достойных детей и являетесь примером для всех нас, – подчеркнул Алексей Текслер.

Мероприятия по чествованию юбиляров семейной жизни сейчас проходят по всей Челябинской области. Всего с 2009 года медали «За любовь и верность» получили 700 семей со всей Челябинской области, прожившие в браке не менее 25 лет.

С одной стороны медали – ромашка как символ Дня семьи, любви и верности. С другой – лики святых Петра и Февронии Муромских. Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ СЕМЬИ

В этом году губернатор Челябинской области подписал постановление об увеличении прожиточного минимума. Исходя из него начисляются выплаты, это значит, что они тоже подросли. Увеличились выплаты для семей с детьми, а их в регионе получают около ста тысяч семей. Изменены размеры ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в связи с рождением или усыновлением первого, второго, третьего и последующих детей. А также пособия на ребенка-инвалида одинокому трудоустроенному родителю и денежные средства на содержание детей, переданных на воспитание опекунам или приемным родителям. Также с мая этого года поддержку получают семьи с детьми от 8 до 17 лет. Этой льготой уже пользуются родители 50 тысяч южноуральских детей.

Особую поддержку получают многодетные семьи. Они могут рассчитывать на компенсацию части платы за содержание ребенка в детском саду и бесплатные лекарства для детей до шести лет. Также семья может бесплатно посещать государственные областные учреждения культуры и спорта, получить льготы по транспортному налогу (если легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36). Также каждый член семьи может рассчитывать на льготу в размере 50% от ставки налога на имущество физических лиц. А под дом и свое хозяйство им могут бесплатно выделить землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности.

Малообеспеченным семьям в регионе оказывают натуральную помощь: выдают продукты питания, санитарно-гигиенические товары, одежду, обувь, канцелярские наборы, ранцы и наборы для новорожденных. Также родители могут получить льготы при оплате детского сада. А школьники и студенты–проездные карты.

Губернатор Алексей Текслер:

– С этого года семьям с низким уровнем дохода, где родился второй ребенок, до достижения им одного года предоставляется ежемесячная выплата из регионального бюджета. Эта поддержка заполнила определенный пробел в сфере демографической политики, которая до этого больше концентрировалась на поддержке рождения первого ребенка и многодетных семей. Это, безусловно, тоже важно, но поддержать рождение второго ребенка – это шаг для того, чтобы семья стала по-настоящему многодетной. Хочу сказать, что наша практика сегодня получает исключительно позитивные оценки со стороны других регионов и федерального центра.

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