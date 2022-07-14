Не только окрошка: 7 простых рецептов освежающих блюд от шеф-поваров Челябинска, чтобы пережить жару

Вместе с шеф-поварами продумали за вас меню на неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральская погода проверяет челябинцев на прочность. Готовить и есть что-то горячее в такую жару совсем не хочется, хоть на мороженых все время сиди. Вот только бесследно для фигуры это явно не пройдет! Чтобы не расплавиться от жары, как пломбир, мы взяли рецепты у челябинских шеф-поваров. Они рассказали, как приготовить освежающие блюда из обычных продуктов на всю неделю.

— Жара в городе – самое время перепробовать все возможные холодные супы. Если нет желания выбираться в ресторан, приготовьте их дома, — поделилась финалистка «Адской кухни» из Челябинска» и шеф-повар фудтрака в Москве, где кормят актеров, Дарья Марьина. — Количество ингредиентов в моих рецептах рассчитано на одну порцию.

ОГУРЕЧНЫЙ ГАСПАЧО

Гаспачо бывает не только томатным. Но всегда холодный. Фото: shutterstock

Ингредиенты:

• огурцы, 500 г;

• редис, 50 г;

• стебель сельдерея, 150 г;

• мята, 2 г;

• сок лимона, 3 г;

• перец чили, 1 г;

• базилик зеленый, 15 г;

• лед (по желанию).

Приготовление:

Очищаем огурцы от кожуры и нарезаем произвольной нарезкой. Редис нарезаем тонкими колечками.

Взбиваем на максимальной мощности в блендере огурцы, сельдерей, мяту, перец чили, базилик, сок лимона и колотый лед. После чего получившуюся массу разливаем по суповым тарелкам, украшаем тонко нарезанным редисом и, по желанию, зеленью!

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ

В этот раз мы не будем спорить, с чем вкуснее. Шеф-повар в лето советует так! Фото: freepik.com

Ингредиенты для заправки:

• кефир 1%, 1 л;

• вода газированная, 250 мл;

• горчица зернистая, 25 г;

• хрен сливочный, 25 г;

• соль, 5 г.

Ингредиенты для окрошки:

• картофель отварной чищенный, 20 г;

• отварное яйцо, 1 шт;

• редис, 20 г;

• огурцы, 20 г;

• докторская колбаса, 30 г;

• лук зеленый, 3 г;

• заправка, 280 мл;

• базилик, 2 г;

• оливковое масло, 10 г.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезаем кубиком, выкладываем в тарелку, заливаем кефирной заправкой. Сверху украшаем зеленью и оливковым маслом.

ГАСПАЧО С КЛУБНИКОЙ

Гаспачо с клубникой можно съесть на десерт. Фото: shutterstock

Ингредиенты:

• основа супа, 200-250 мл;

• сыр страчателла, 15-20 г;

• клубника свежая, 10-15 г (1-2 шт),

• зеленое масло из базилика, 5 мл

• микрозелень.

Ингредиенты для основы супа (на 4-5 порций):

• хлеб белый/пшеничный, 60 г;

• чеснок свежий, 3 г (1 зубчик);

• перец чили красный, 1 г;

• томаты розовые, 350 г;

• стебель сельдерея, 80-100 г;

• болгарский красный перец, 100 г;

• базилик свежий, 3-5 г;

• соль, 5-7 г;

• сахар, 10-15 г;

• зеленый свежий лук, 5-10 г;

• масло оливковое, 70 г;

• томаты в собственном соку, 20-30 г;

• клубника свежая, 600 г (часть клубники можно использовать замороженной).

Приготовление:

Хлебный мякиш нарезаем небольшими кубиками (1-1,5 см), соединяем с рубленными чесноком и чили, затем добавляем нарезанные овощи, добавляем специи, оставляем мариноваться на час. Далее овощной набор соединяем с ягодами и пробиваем до однородной консистенции в блендере, протираем через сито.

При подаче в тарелку наливаем основу супа, сверху кладем страчателлу и нарезанную кубиком (3-5 мм) клубнику, оформляем базиликовым маслом и микрозеленью.

— Предлагаю быстрый и легкий салат, в котором как раз летний набор компонентов — для тех, кто особенно следит за фигурой, — подчеркивает шеф-повар ресторана авторской кухни ENVY Евгений Однорог.

САЛАТ С АРБУЗОМ, КЛУБНИКОЙ, ТВОРОГОМ И БАЗИЛИКОМ

Салатик для тех, кто беспокоится о фигуре. Фото предоставлено Евгением Однорогом

Ингредиенты:

• арбуз (без корочки и семечек), 80 г;

• томат спелый (лучше купить на рынке), 80г;

• клубника свежая, 50 г;

• творог обезжиренный (можно «Первый вкус»), 50 г;

• соль, 2 г;

• масло оливковое, 10 мл;

• семечки тыквенные или орехи, 10 г;

• базилик или мята, 10 г.

Способ приготовления:

Арбуз и томаты нарезаем крупным кубиком, выкладываем в глубокую миску, заправляем оливковым маслом, солим и перемешиваем. Обезжиренный творог посыпаем сверху на арбуз и томаты.

Клубнику режем сегментами и выкладываем сверху на творог. Украшаем наш салат тыквенными семечками либо орехами по вашему желанию и листочками свежего базилика или мяты.

— И вот вам рецепт супа с авокадо: кто сейчас не знает и не любит авокадо? Его просто готовить, и он дает свежесть. Как раз то, что нужно в такую жару, — заметил Евгений.

СУП ИЗ АВОКАДО С ТАР-ТАРОМ ИЗ ОГУРЦА И КРАБОМ

А это блюдо для любителей авокадо. Пробовали такое? Фото предоставлено Евгением Однорогом

Ингредиенты:

• авокадо, 120 г;

• йогурт без компонентов, 100 мл (хорошо подойдёт «Талицкий»);

• огурец свежий, 50 г;

• яблоко зелёное, 30 г;

• крабовое мясо, 50 г;

• лук зелёный, 5 г.

Способ приготовления:

Авокадо очищаем от кожуры, убираем косточку и нарезаем крупным кубиком. В стакан для блендера складываем авокадо и йогурт, солим по вкусу и измельчаем до состояния крем-супа. Готовую основу нашего супа убираем в морозилку и готовим тар-тар.

Огурец и яблоко нарезаем мелким кубиком, перемешиваем и выкладываем в центр супницы, сверху выкладываем мясо краба.

Достаем основу супа из морозилки и выливаем вокруг тартара в супницу. Украшаем суп рубленным зелёным луком.

— В такую жару чувства голода особо нет, но без еды нельзя. Поэтому предлагаю приготовить смузи с фруктами и ягодами: они полезно влияют на организм! — объясняет шеф-повар кулинарного пространства «Рататуй» Денис Тлехурай. — А свекольник — самый простой и быстрый рецепт. Очень хорошо подходит тем, кто уже устал от окрошки.

СВЕКОЛЬНИК НА КЕФИРЕ

Если вы устали от окрошки, как вариант - свекольник. Фото: shutterstock

Ингредиенты:

• кефир, 500 мл;

• свекла, 350 г (2 шт);

• сахар, 0.5 чайной ложки;

• сок лимона, 1 ст.л;

• огурец, 150 г;

• картофель, 300 г (2 шт) ;

• яйцо куриное, 2 шт;

• свежая зелень, (лук, петрушка, укроп), по 1 пучку;

• соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Очищаем свеклу, заворачиваем в фольгу. Выкладываем на противень и заливаем дно водой. Ставим запекать в заранее разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 2 часа.

Отвариваем картофель и куриные яйца. После остывания очищаем.

Далее готовую и остывшую свеклу натираем на терке, добавляем к ней сок лимона и сахар. Хорошо перемешиваем. Картофель и огурец нарезаем кубиком. Яйцо разрезаем на четвертинки. Свежую зелень проминаем в ступке, чтобы появился сок — либо мелко нарезаем соломкой.

Смешиваем все ингредиенты, кроме яйца, в одной миске и заливаем кефиром. Соль, перец добавляем по вкусу. Остужаем в холодильнике в течение часа.

Подача: в глубокую тарелку вливаем свекольник, поверх кладём четвертинки яйца и, по желанию, посыпаем зеленью.

СМУЗИ С ЯГОДАМИ

С фруктами и ягодами можно экспериментировать. Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

• смородина свежемороженые, 100 г;

• клюква свежемороженая, 80 г;

• голубика, 150 г;

• малина, 50 г;

• мёд, 20 г;

• ванилин, 2 г;

• лёд, 50 мл;

• мята, 1 веточка.

Способ приготовления:

Все ингредиенты помещаем в чащу для взбивания либо пробиваем погружным блендером. Листья мяты предварительно отделяем от стебля, пару листов оставляем для украшения смузи.

Подача: смузи наливаем в стакан и украшаем свежей мятой. С ягодами можно экспериментировать и делать всегда разные вкусы!

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