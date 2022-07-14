Не только окрошка: 7 простых рецептов освежающих блюд от шеф-поваров Челябинска, чтобы пережить жару

Вместе с шеф-поварами продумали за вас меню на неделю
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Уральская погода проверяет челябинцев на прочность. Готовить и есть что-то горячее в такую жару совсем не хочется, хоть на мороженых все время сиди. Вот только бесследно для фигуры это явно не пройдет! Чтобы не расплавиться от жары, как пломбир, мы взяли рецепты у челябинских шеф-поваров. Они рассказали, как приготовить освежающие блюда из обычных продуктов на всю неделю.
— Жара в городе – самое время перепробовать все возможные холодные супы. Если нет желания выбираться в ресторан, приготовьте их дома, — поделилась финалистка «Адской кухни» из Челябинска» и шеф-повар фудтрака в Москве, где кормят актеров, Дарья Марьина. — Количество ингредиентов в моих рецептах рассчитано на одну порцию.
ОГУРЕЧНЫЙ ГАСПАЧО
Гаспачо бывает не только томатным. Но всегда холодный. Фото: shutterstock
Ингредиенты:
• огурцы, 500 г;
• редис, 50 г;
• стебель сельдерея, 150 г;
• мята, 2 г;
• сок лимона, 3 г;
• перец чили, 1 г;
• базилик зеленый, 15 г;
• лед (по желанию).
Приготовление:
Очищаем огурцы от кожуры и нарезаем произвольной нарезкой. Редис нарезаем тонкими колечками.
Взбиваем на максимальной мощности в блендере огурцы, сельдерей, мяту, перец чили, базилик, сок лимона и колотый лед. После чего получившуюся массу разливаем по суповым тарелкам, украшаем тонко нарезанным редисом и, по желанию, зеленью!
ОКРОШКА НА КЕФИРЕ
В этот раз мы не будем спорить, с чем вкуснее. Шеф-повар в лето советует так! Фото: freepik.com
Ингредиенты для заправки:
• кефир 1%, 1 л;
• вода газированная, 250 мл;
• горчица зернистая, 25 г;
• хрен сливочный, 25 г;
• соль, 5 г.
Ингредиенты для окрошки:
• картофель отварной чищенный, 20 г;
• отварное яйцо, 1 шт;
• редис, 20 г;
• огурцы, 20 г;
• докторская колбаса, 30 г;
• лук зеленый, 3 г;
• заправка, 280 мл;
• базилик, 2 г;
• оливковое масло, 10 г.
Приготовление:
Все ингредиенты нарезаем кубиком, выкладываем в тарелку, заливаем кефирной заправкой. Сверху украшаем зеленью и оливковым маслом.
ГАСПАЧО С КЛУБНИКОЙ
Гаспачо с клубникой можно съесть на десерт. Фото: shutterstock
Ингредиенты:
• основа супа, 200-250 мл;
• сыр страчателла, 15-20 г;
• клубника свежая, 10-15 г (1-2 шт),
• зеленое масло из базилика, 5 мл
• микрозелень.
Ингредиенты для основы супа (на 4-5 порций):
• хлеб белый/пшеничный, 60 г;
• чеснок свежий, 3 г (1 зубчик);
• перец чили красный, 1 г;
• томаты розовые, 350 г;
• стебель сельдерея, 80-100 г;
• болгарский красный перец, 100 г;
• базилик свежий, 3-5 г;
• соль, 5-7 г;
• сахар, 10-15 г;
• зеленый свежий лук, 5-10 г;
• масло оливковое, 70 г;
• томаты в собственном соку, 20-30 г;
• клубника свежая, 600 г (часть клубники можно использовать замороженной).
Приготовление:
Хлебный мякиш нарезаем небольшими кубиками (1-1,5 см), соединяем с рубленными чесноком и чили, затем добавляем нарезанные овощи, добавляем специи, оставляем мариноваться на час. Далее овощной набор соединяем с ягодами и пробиваем до однородной консистенции в блендере, протираем через сито.
При подаче в тарелку наливаем основу супа, сверху кладем страчателлу и нарезанную кубиком (3-5 мм) клубнику, оформляем базиликовым маслом и микрозеленью.
— Предлагаю быстрый и легкий салат, в котором как раз летний набор компонентов — для тех, кто особенно следит за фигурой, — подчеркивает шеф-повар ресторана авторской кухни ENVY Евгений Однорог.
САЛАТ С АРБУЗОМ, КЛУБНИКОЙ, ТВОРОГОМ И БАЗИЛИКОМ
Салатик для тех, кто беспокоится о фигуре. Фото предоставлено Евгением Однорогом
Ингредиенты:
• арбуз (без корочки и семечек), 80 г;
• томат спелый (лучше купить на рынке), 80г;
• клубника свежая, 50 г;
• творог обезжиренный (можно «Первый вкус»), 50 г;
• соль, 2 г;
• масло оливковое, 10 мл;
• семечки тыквенные или орехи, 10 г;
• базилик или мята, 10 г.
Способ приготовления:
Арбуз и томаты нарезаем крупным кубиком, выкладываем в глубокую миску, заправляем оливковым маслом, солим и перемешиваем. Обезжиренный творог посыпаем сверху на арбуз и томаты.
Клубнику режем сегментами и выкладываем сверху на творог. Украшаем наш салат тыквенными семечками либо орехами по вашему желанию и листочками свежего базилика или мяты.
— И вот вам рецепт супа с авокадо: кто сейчас не знает и не любит авокадо? Его просто готовить, и он дает свежесть. Как раз то, что нужно в такую жару, — заметил Евгений.
СУП ИЗ АВОКАДО С ТАР-ТАРОМ ИЗ ОГУРЦА И КРАБОМ
А это блюдо для любителей авокадо. Пробовали такое? Фото предоставлено Евгением Однорогом
Ингредиенты:
• авокадо, 120 г;
• йогурт без компонентов, 100 мл (хорошо подойдёт «Талицкий»);
• огурец свежий, 50 г;
• яблоко зелёное, 30 г;
• крабовое мясо, 50 г;
• лук зелёный, 5 г.
Способ приготовления:
Авокадо очищаем от кожуры, убираем косточку и нарезаем крупным кубиком. В стакан для блендера складываем авокадо и йогурт, солим по вкусу и измельчаем до состояния крем-супа. Готовую основу нашего супа убираем в морозилку и готовим тар-тар.
Огурец и яблоко нарезаем мелким кубиком, перемешиваем и выкладываем в центр супницы, сверху выкладываем мясо краба.
Достаем основу супа из морозилки и выливаем вокруг тартара в супницу. Украшаем суп рубленным зелёным луком.
— В такую жару чувства голода особо нет, но без еды нельзя. Поэтому предлагаю приготовить смузи с фруктами и ягодами: они полезно влияют на организм! — объясняет шеф-повар кулинарного пространства «Рататуй» Денис Тлехурай. — А свекольник — самый простой и быстрый рецепт. Очень хорошо подходит тем, кто уже устал от окрошки.
СВЕКОЛЬНИК НА КЕФИРЕ
Если вы устали от окрошки, как вариант - свекольник. Фото: shutterstock
Ингредиенты:
• кефир, 500 мл;
• свекла, 350 г (2 шт);
• сахар, 0.5 чайной ложки;
• сок лимона, 1 ст.л;
• огурец, 150 г;
• картофель, 300 г (2 шт) ;
• яйцо куриное, 2 шт;
• свежая зелень, (лук, петрушка, укроп), по 1 пучку;
• соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Очищаем свеклу, заворачиваем в фольгу. Выкладываем на противень и заливаем дно водой. Ставим запекать в заранее разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 2 часа.
Отвариваем картофель и куриные яйца. После остывания очищаем.
Далее готовую и остывшую свеклу натираем на терке, добавляем к ней сок лимона и сахар. Хорошо перемешиваем. Картофель и огурец нарезаем кубиком. Яйцо разрезаем на четвертинки. Свежую зелень проминаем в ступке, чтобы появился сок — либо мелко нарезаем соломкой.
Смешиваем все ингредиенты, кроме яйца, в одной миске и заливаем кефиром. Соль, перец добавляем по вкусу. Остужаем в холодильнике в течение часа.
Подача: в глубокую тарелку вливаем свекольник, поверх кладём четвертинки яйца и, по желанию, посыпаем зеленью.
СМУЗИ С ЯГОДАМИ
С фруктами и ягодами можно экспериментировать. Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
• смородина свежемороженые, 100 г;
• клюква свежемороженая, 80 г;
• голубика, 150 г;
• малина, 50 г;
• мёд, 20 г;
• ванилин, 2 г;
• лёд, 50 мл;
• мята, 1 веточка.
Способ приготовления:
Все ингредиенты помещаем в чащу для взбивания либо пробиваем погружным блендером. Листья мяты предварительно отделяем от стебля, пару листов оставляем для украшения смузи.
Подача: смузи наливаем в стакан и украшаем свежей мятой. С ягодами можно экспериментировать и делать всегда разные вкусы!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.