Репродуктолог поделилась, каких доноров не хватает в Челябинске

Интервью с репродуктологом клиники ЭКО «Источник» Наталией Гуменецкой

Женщина может родить, даже если кажется, что шансов уже нет. Речь про донорство яйцеклеток. Кто может поделиться ооцитами? Насколько это безопасно для здоровья донора? И какое вознаграждение ему положено? Ответы — в откровенном интервью с репродуктологом клиники ЭКО «Источник» Наталией Гуменецкой.

— С каждым годом пар, у которых выявляют бесплодие, все больше. Кому из них необходимо донорство?

— Диагноз «бесплодие» описывает ситуацию. Это когда у пар младше 35 лет при регулярной половой жизни отсутствует беременность в течение года, а у пар старше 35 — в течение 6 месяцев.

А дальше идут поиски причин, почему беременности нет. И одна из причин, когда у женщин снижается овариальный резерв, то есть запас яйцеклеток в яичниках. Это может происходить по биологическим причинам: например, возраст. Но может случиться и в результате оперативного лечения, когда у женщины были кисты на яичниках, ее прооперировали и удалили часть фолликулярного аппарата яичников. Может быть перенесенное онкологическое заболевание у женщины и проведенные курсы химиотерапии. И все, работа яичников по выработке яйцеклетки закончилась.

И эти пациенты нуждаются в донорских яйцеклетках. Когда другим способом преодолеть эту проблему не удается.

— То есть перебирают различные варианты и, если ни один из них не помогает, обращаются к донорству?

— Нет, иногда сразу бывает, что приходит женщина, сдает анализы для определения овариального резерва на два гормона, мы смотрим на УЗИ и можем сделать вывод: если гормональные показатели и УЗИ таковы, что нет ни одного фолликула, то сразу говорим женщине, что использование ооцитов донора — это её шанс на рождение ребенка.

— А где взять эти донорские яйцеклетки: у вас есть банк и можно записаться на процедуру или это не так просто?

— Банк доноров, конечно, есть, но проблема в том, что желающих и тех, кому нужны донорские яйцеклетки, гораздо больше, чем тех женщин, которые хотели бы стать донорами клеток.

Возможно, это по этическим причинам: кто-то не хочет участвовать в качестве доноров. А кто-то просто не знает, что можно поучаствовать в таком благом деле и помочь кому-то. Конечно, доноры яйцеклеток всегда востребованы и нужны в клинике.

— Как это все происходит?

— Сначала женщина проходит обследование, а затем проводится гормональная стимуляция. В течение двух недель каждый день получает гормональные препараты в виде инъекций. Стимуляция проводится под наблюдением врача. Каждое посещение обязательно выполняется УЗИ для контроля роста фолликулов.

Когда фолликулы вырастают до нужных размеров, проводится пункция яичников под внутривенным наркозом. Женщина не чувствует никаких неприятных болевых ощущений. И у нее производится забор этих яйцеклеток.

Дальше они либо замораживаются в банке доноров и ждут своего часа, либо — и это разрешено законом — сразу же используются для пациенток. Донорские яйцеклетки оплодотворяются спермой супруга и эмбрионы переносятся к пациентке, которая нуждается в этом лечении.

— А пациентка и супруг не знают донора?

— Есть разные варианты: есть анонимное донорство, и тогда ни пациентка, ни ее супруг не будут знать персональные данные от донора. А есть варианты, когда донорство неанонимное: это может быть подруга, сестра. Но в таких ситуациях советую пациентам проконсультироваться у психотерапевта, ведь они продолжат общаться с донорами и дальше, и в отношениях может возникнуть напряжение.

— А каким критериям нужно соответствовать донору ооцитов?

— Во-первых, есть возрастные ограничения: женщина от 18 до 35 лет. Связано это с возрастными изменениями, которые происходят в яичниках, где качество яйцеклеток ухудшается.

Во-вторых, женщина должна быть здорова. У нее не должно быть хронических заболеваний.

В-третьих, она должна проконсультироваться у генетика о наличии заболеваний в семье, которые могут проявиться у ребенка. А также сдать анализ крови на кариотип — хромосомный набор, это показатель ее генетического здоровья.

Мы же во время общения с донором и сбора анамнеза обращаем внимание на то, что человек собой представляет. На интеллектуальные способности, на эмоциональное здоровье. Это тоже очень важно.

Женщины, которые выбирают донора, смотрят не только на внешние параметры: рост, вес, группу крови, цвет глаз и волос, овал лица. Но и на образование женщины, кем она работает.

— Если у потенциального донора есть дети, повлияет ли это на ее пригодность для процедуры?

— Наличие собственных детей не обязательно, но это дополнительный плюс для донора, ведь она уже реализовалась как мама.

— А сможет ли она после этого иметь детей?

— Участие в программе и проведение стимуляции яичников не истощают овариальный резерв. Вообще женщина уже рождается с определенным запасом яйцеклеток, и в течение жизни он никак не пополняется. И в какой-то момент в ее личном банке заканчиваются яйцеклетки.

Если же говорить о стимуляции, то каждый цикл начинает расти множество яйцеклеток. Но природа задумала так, что должна созреть только одна, а остальные в процессе созревания подвергаются обратному развитию. Так вот, назначая стимуляцию мы запускаем весь этот пул яйцеклеток в рост. Даем возможность развиться им всем до зрелой яйцеклетки.

Поэтому искусственно ускорить климакс и преждевременное старение яичников в результате стимуляции нельзя.

— Как женщина чувствует себя после самой процедуры?

— Больничный лист донорам не дается. Но обычно он и не требуется, так как женщина чувствует себя хорошо.

— А давайте поговорим о финансовом вознаграждении — помимо морального удовлетворения, что ты помог реализовать чью-то мечту.

— Всегда приятно, когда женщины приходят с посылом кому-то помочь. Я считаю, это дорогого стоит. Но вопрос финансового вознаграждения тоже очень важный.

Кто участвует в программе анонимного донорства, получают 50 тысяч рублей за первую программу, а за повторные — 60 тысяч рублей. Это связано с тем, что во второй раз мы пациентку знаем и понимаем, какие результаты ожидать, какое количество клеток получим и есть ли уже результаты беременностей.

— Насколько это продолжительное обследование и у каких врачей нужно появиться?

— Обследование идет в течение одного менструального цикла. Донора консультирует врач-генетик ЭКО клиники «Источник». Также необходимо получить заключение терапевта. Это тоже можно сделать в нашей клинике либо принести от участкового врача. Самостоятельно нужно сходить в психоневрологический диспансер к врачу-психиатру, в наркологический диспансер к врачу-наркологу для получения справки о том, что пациентка не наблюдалась, не состояла на учете и не обращалась за помощью.

— А сколько донорский материал хранится?

— Эти клетки долго не лежат, потому что востребованы. Но могут храниться 5 лет и более.

Это более актуально для программ отложенного материнства. Сейчас все планируют беременность попозже: сначала на ноги встанем, а потом уже будем думать о детях. Но часто так складываются обстоятельства, что приходят люди молодые, чуть за 30, а резерв яичников очень низкий. Поэтому, если пара откладывает рождение ребенка, то есть смысл определиться с овариальным резервом и строить планы, опираясь на эти данные.

— А как это узнать, чтобы не тратить время на бесплодные попытки?

— Узнать это просто. Нужно сдать два гормональных анализа крови: АМГ —Антимюллеров гормон, и ФСГ – фолликуло-стимулирующий гормон. И прийти на прием к репродуктологу. Доктор оценит эти показатели, сделает УЗИ, и поможет сориентироваться, чтобы не упустить свои возможности стать мамой.