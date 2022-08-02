Авария с автобусом возле «Виктории» в Челябинске 2 августа 2022: причины и пострадавшие

Автобус смог остановиться, только когда на пути появился дом. Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП произошло утром во вторник, 2 августа, на северо-западе Челябинска. Водитель 110-го садового автобуса не справился с управлением, зацепил маршрутку и выехал через встречку. В итоге общественный транспорт остановился только, когда врезался в гостиницу «Виктория», по пути собрав еще пару машин.

КАК ПРОИЗОШЛО ДТП С АВТОБУСОМ?

Все произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. После перекрестка автобус хотел проехать прямо по средней полосе, но как будто на чем-то поскользнулся. Махину резко развернуло влево, из-за чего транспорт касательно задел маршрутку справа.

Вырулить из этой ситуации водитель не смог: и врезался прямо в красный кроссовер на встречке, стоящий на светофоре. Автомобиль тащился вместе с ним и случайно зацепил уже другую машину – белую легковушку.

В итоге белая машина осталась на дороге, красная – врезалась в забор, а автобус затормозил об многоэтажку.

ЕСТЬ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ В АВАРИИ?

В мини-кроссовере две пострадавших. Фото: ГИБДД Челябинска

В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. Чего не скажешь о красном кроссовере. В нем сидели 68-летний водитель и две пассажирки 41 и 67 лет. В городском ГИБДД пояснили, что у этих женщин травмы не серьезные.

Все остальные участники ДТП остались целы и невредимы. При этом против водителя автобуса возбуждено административное дело о нарушении правил движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВОДИТЕЛЕ АВТОБУСА?

Водителю автобуса № 110 — 53 года, из них 20 лет он ездит за рулем. Перед рейсом мужчина прошел обязательный медицинский осмотр, сам транспорт был в исправном состоянии.

Как сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, водитель автобуса повернул влево, чтобы не столкнуться с маршруткой и избежать большого количества пострадавших.

— На остановочном пункте сразу за пешеходным переходом остановилась маршрутка, перекрыв движение для остальных транспортных средств по выделенной полосе. Следующая за ней маршрутка остановилась на пешеходном переходе. Водитель второй маршрутки, не убедившись в безопасности маневра, стал осуществлять объезд первой, и перекрыл путь следования автобусу НеФАЗ. В результате резкого маневра на мокром асфальте произошел неконтролируемый занос автобуса НеФАЗ, — объяснили в Миндортрансе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.