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Общество2 августа 2022 9:04

Торжественный марш и песни под гитару: как в Челябинске отметили День ВДВ

Челябинские десантники отметили День ВДВ торжественным маршем и песнями под гитару
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Челябинцы собрались в центре города, чтобы отметить День ВДВ

Челябинцы собрались в центре города, чтобы отметить День ВДВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня, 2 августа, по всей России отмечается День воздушно-десантных войск, и Челябинск не стал исключением. В центре города на 15 минут даже перекрыли движение, чтобы колонна десантников торжественно прошлась. КП-Челябинск сходила на площадь Революции и парк Гагарина. Показываем фоторепортаж с празднования Дня ВДВ.

Сегодня эти флаги легко можно встретить на улицах города

Сегодня эти флаги легко можно встретить на улицах города

Фото: Егор ИВЛЕВ

На площади Революции собрались сотни челябинцев

На площади Революции собрались сотни челябинцев

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто сказал, что это только мужской праздник?

Кто сказал, что это только мужской праздник?

Фото: Егор ИВЛЕВ

Колонна пошла гулять от площади Революции по улице Цвиллинга

Колонна пошла гулять от площади Революции по улице Цвиллинга

Фото: Егор ИВЛЕВ

Праздник прошел весело, под гитарные песни

Праздник прошел весело, под гитарные песни

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В колонне можно встретить не только взрослых десатников, но и их детей

В колонне можно встретить не только взрослых десатников, но и их детей

Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинцы несут цветы к Вечному огню

Челябинцы несут цветы к Вечному огню

Фото: Егор ИВЛЕВ

Почетный караул тоже на месте

Почетный караул тоже на месте

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В парке Гагарина сегодня отключили фонтан

В парке Гагарина сегодня отключили фонтан

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с десантниками празднуют и их вторые половинки

Вместе с десантниками празднуют и их вторые половинки

Фото: Егор ИВЛЕВ

У кого-то сегодня свой праздник

У кого-то сегодня свой праздник

Фото: Егор ИВЛЕВ

Кому-то стало жарко

Кому-то стало жарко

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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