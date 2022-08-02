Торжественный марш и песни под гитару: как в Челябинске отметили День ВДВ

Челябинцы собрались в центре города, чтобы отметить День ВДВ Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня, 2 августа, по всей России отмечается День воздушно-десантных войск, и Челябинск не стал исключением. В центре города на 15 минут даже перекрыли движение, чтобы колонна десантников торжественно прошлась. КП-Челябинск сходила на площадь Революции и парк Гагарина. Показываем фоторепортаж с празднования Дня ВДВ.

Сегодня эти флаги легко можно встретить на улицах города Фото: Егор ИВЛЕВ

На площади Революции собрались сотни челябинцев Фото: Егор ИВЛЕВ

Кто сказал, что это только мужской праздник? Фото: Егор ИВЛЕВ

Колонна пошла гулять от площади Революции по улице Цвиллинга Фото: Егор ИВЛЕВ

Праздник прошел весело, под гитарные песни Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В колонне можно встретить не только взрослых десатников, но и их детей Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинцы несут цветы к Вечному огню Фото: Егор ИВЛЕВ

Почетный караул тоже на месте Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В парке Гагарина сегодня отключили фонтан Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с десантниками празднуют и их вторые половинки Фото: Егор ИВЛЕВ

У кого-то сегодня свой праздник Фото: Егор ИВЛЕВ

Кому-то стало жарко Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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