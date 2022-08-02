Торжественный марш и песни под гитару: как в Челябинске отметили День ВДВ

Челябинцы собрались в центре города, чтобы отметить День ВДВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сегодня, 2 августа, по всей России отмечается День воздушно-десантных войск, и Челябинск не стал исключением. В центре города на 15 минут даже перекрыли движение, чтобы колонна десантников торжественно прошлась. КП-Челябинск сходила на площадь Революции и парк Гагарина. Показываем фоторепортаж с празднования Дня ВДВ.
Сегодня эти флаги легко можно встретить на улицах города
Фото: Егор ИВЛЕВ
На площади Революции собрались сотни челябинцев
Фото: Егор ИВЛЕВ
Кто сказал, что это только мужской праздник?
Фото: Егор ИВЛЕВ
Колонна пошла гулять от площади Революции по улице Цвиллинга
Фото: Егор ИВЛЕВ
Праздник прошел весело, под гитарные песни
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
В колонне можно встретить не только взрослых десатников, но и их детей
Фото: Егор ИВЛЕВ
Челябинцы несут цветы к Вечному огню
Фото: Егор ИВЛЕВ
Почетный караул тоже на месте
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
В парке Гагарина сегодня отключили фонтан
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Вместе с десантниками празднуют и их вторые половинки
Фото: Егор ИВЛЕВ
У кого-то сегодня свой праздник
Фото: Егор ИВЛЕВ
Кому-то стало жарко
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru