Блогер из Карабаша уделала урбаниста Варламова, показав, как преобразился самый грязный город планеты

Некоторые места изменились до неузнаваемости Фото: Проектная группа 8, Владимир Веленгурин

Жительница Карабаша Челябинской области показала, как преобразились места, которые критиковал блогер Илья Варламов. Шесть лет назад урбанист приезжал сюда и прогуливался по улочкам. Ксения Желнина повторила его маршрут и опубликовала фотографии на своей страничке «ВКонтакте».

— Я решила пройтись по тем же местам, где был Илья, и показать, как изменился город всего за 6 лет, — написала Ксения.

Разница действительно заметна. Например, по улице Освобождения Урала блогер заметил множество брошенных домов, в которых раньше жили рабочие. Варламов все задавался вопросом, почему же их носят. Теперь их снесли, и на обочине дороги больше нет ничего, кроме деревьев.

Так теперь выглядит улица Освобождения Урала Фото: Ксения Желнина

Аллея Ветеранов в статье Варламова выглядела совсем неприглядной и неухоженной. Даже дорожки были в плохом состоянии: убитый асфальт и кусок тротуара, выложенный из плитки. Сейчас же Аллея Ветеранов преобразилась до неузнаваемости. За несколько лет до благоустройства это место было серым, блеклым и депрессивным, а теперь здесь расположен красивый сквер.

А это Аллея Ветеранов Фото: Проектная группа 8

Ксения также подчеркнула, насколько современными стали дома, которые теперь строят в Карабаше. И тогда, и сейчас, это были трехэтажки, но даже по внешнему виду видна колоссальная разница.

Новые трехэтажки тоже преобразились Фото: Ксения Желнина

— Я не стала сравнивать каждую фотографию из статьи Ильи, так как считаю, что этого достаточно для того, чтобы показать, как сильно изменился Карабаш, — подытожила Ксения Желнина. — Я думаю, что эта статья на моей странице не последняя, так как Карабаш в своем развитии не останавливается.

Свою статью Ксения не стала отправлять Илье Варламову. Говорит, если урбанист сам случайно наткнется на нее, будет интересно. Девушка уже много лет живет в Карабаше, и пока не собирается никуда уезжать.

Центральный бульвар Фото: Проектная группа 8

— В Карабаше становится жить гораздо лучше, появляются новые возможности. Тот же спортивный комплекс с тренажерами. Огромный плюс, что все секции там — бесплатные, — рассказала Ксения КП-Челябинск. — Тяжело выделить, что из построенного в Карабаше мне нравится больше, ведь это еще появляется в таких местах, где люди вообще ничего не ожидали увидеть. Например, на месте нынешней центральной площади раньше вообще был пустырь. А еще у нас очень красивый музыкальный фонтан на пруду, посмотреть на него приезжают даже из других городов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.