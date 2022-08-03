В Челябинской области погибли 3 человека в лобовом ДТП с участием легковушек

Водитель Lada Priora погиб на месте. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области погибли три человека в ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла вечером 3 августа недалеко от Верхнего Уфалея. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

— На 28 км автодороги «Верхний Уфалей – Красноуфимск» 41-летний водитель автомобиля Lada Vesta при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу на разрешенном для обгона участке дороги и совершил встречное столкновение с Lada Priora, — сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В ДТП погибли три человека – 54-летний водитель Lada Priora, его пассажир, женщина 30-35 лет, а также пассажир Lada Vesta, женщина 35-40 лет. Водитель второго автомобиля доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

Сейчас на месте аварии работают наряды ДПС и сотрудники экстренных служб. Личности всех погибших устанавливаются.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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