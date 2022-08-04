Эти пельмени дети ели на ужин перед отравлением Фото: соцсети

Более 30 детей отравились в лагере «Еланчик» Челябинской области. Утром 2 августа им резко стало плохо, ребята один за другим начали обращаться в медпункт. Вчера информация об этом утекла за пределы лагеря, следователи возбудили уголовное дело. А глава СК Александр Бастрыкин держит расследование под личным контролем.

КП-Челябинск удалось связаться с родителями детей, отдыхающих в лагере. По их словам, причина отравления все еще неизвестна, но самой популярной считается версия с пельменями, которые дети ели на ужин 1 августа.

— Моя дочь в данный момент находится в лагере. Слава богу, она не заболела. Сегодня она сказала, что почти всем пострадавшим уже легче, а в столовой завтракали из одноразовой посуды, — рассказала Наталья. — Я тоже слышала версию про пельмени. Но результат расследования мне неизвестен, и детям тоже ничего не говорили.

Меню 1 августа Фото: соцсети

Известно, что никого из пострадавших не положили в больницу, их возраст варьируется от 8 до 17 лет. Большая часть детей осталась в лагере, лишь некоторых забрали по домам родители.

В «Еланчик» наведалась прокуратура и сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы еды и напитков. О результатах экспертизы рассказали сегодня на экстренном совещании в минздраве.

— Проведенные лабораторные исследования не выявили в пробах воды и пищи ничего, что могло бы привести к отравлению. Межведомственная комиссия сейчас повторно выезжает в лагерь. Еще раз будет проверяться пищеблок. Медики исключают вирусную инфекцию и связывают такую симптоматику с кишечными проблемами. Но важно выяснить первопричину, чтобы избежать подобных случаев, — заявила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, о массовом отравлении детей в лагере «Еланчик» стало известно накануне, 3 августа. На место происшествия отправился прокурор Миасса и сотрудники Роспотребнадзора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере».

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