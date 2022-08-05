Челябинск окутает зеленый пояс

Городской бор и другие леса Челябинска останутся неприкосновенными. Фото: t.me/alexeytexlerofficial

В Челябинске последние несколько лет по поручению президента Владимира Путина ведется работа по созданию зеленого пояса — зоны, которая будет ограничена в использовании человеком. Ключевой проект уже одобрен Общественной палатой Челябинской области и представлен губернатору Алексею Текслеру.

В зеленый пояс Челябинска войдут не только зеленые насаждения в черте города, но и ближайшие территории — Копейск, Красноармейский и Сосновский районы. Охранный статус усилят у Челябинского, Каштакского и Ужовского бора, лесов Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств.

Глава региона подчеркнул, что идея для Челябинска не нова и работа по возвращению леса городу — принципиальная позиция.

— Фактически мы этой работой занимаемся уже несколько лет, — отметил Алексей Текслер. — Например, когда мы с главой Челябинска Натальей Котовой несколько лет назад проводили ревизию земель, то участки за «Ньютоном» предназначались для жилищного строительства, у многих из них уже были собственники, которые собирались строить дома. Фактически это лес в пределах города. Сегодня эти земли относятся к лесному фонду, таковыми и будут, для нас это принципиально.

ЗАСТРАИВАТЬ НЕ ЛЕС, А ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

В Челябинске в 2021 году существенно поменялись принципы застройки. Выбраны площадки под реновацию — когда сносят старые дома и возводят жилье, которые вписывается в архитектуру. Также принята стратегия, которая меняет вектор развития города от расширения его границ к более эффективному использованию уже существующих территорий. Губернатор Алексей Текслер предложил присмотреться к промышленным площадкам — они могли бы быть интересны застройщикам.

— Для нас важно, что земли, входящие в зеленый пояс Челябинска, будут защищены от вырубок, использования для строитель ства предприятий, многоквартирных домов, — подчеркнул Алексей Текслер. — При этом внутри Челябинска много неиспользованных участков с готовой инфраструктурой и общественным транспортом. В зону жилой застройки можно возвращать промышленные территории, естественно, с необходимым благоустройством. В эту сторону в основном и будет развиваться Челябинск.

В ближайшее время проект зеленого пояса рассмотрят депутаты областного парламента. После окончательного решения установят границы. В перспективе зоны с ограничением по застройке появятся вокруг всех промышленных городов. Свой проект уже разрабатывает Магнитогорск.

МНЕНИЕ

Декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина:

— Зеленый пояс вокруг Челябинска послужит эффективной дополнительной защитой атмосферного воздуха от загрязнения методами биоремидиации — процесса, используемого для очистки загрязненных сред, включая воду, почву и подземный материал, путем изменения условий окружающей среды для стимулирования роста микроорганизмов, которые разлагают целевые загрязнители.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Рева:

— Проект поставит точку в спорной вырубке деревьев на окраинах города под различную застройку. Общественники предусмотрели дополнительную высадку насаждений. В итоге лесной пояс разместится на территории 26 тысяч гектаров! Зеленый пояс — пример того, как конструктивная инициатива общественных организаций обрела реальный механизм воплощения с помощью власти

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