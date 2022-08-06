На квартиру и отдых: челябинские боксеры рассказали, как потратят призовые за успех на Кубке России

В сборной УрФО выступали шесть южноуральских боксеров. Фото: https://boxing-74.ru/

Недавно в подмосковном Серпухове отгремел командный Кубок России. Это уникальное соревнование. Турнир в формате «стенка на стенку» возродили в 2018 году и он сразу «зажег»! Именно благодаря формату проведения — «один за всех и все за одного». В каждой из 13 весовых категорий представитель одной сборной федерального округа выходит против своего соперника из другой территории. Все восемь федеральных округов были разделены на две группы. Битва шла не только за престиж региона, но и за хорошие призовые. За первое место — 10 миллионов рублей, за второе — семь, за третье — три.

В своей группе уральцы, чемпионы прошлого года, поочередно выиграли у сборных Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов. Однако в финале уступили хозяева из Центрального федерального округа 17-22.

В составе сборной УрФО выступали шестеро боксеров Челябинской области: Эдмонд Худоян, Виталий Котов, Андрей Стоцкий, Максим Стахеев, Алексей Киселев и Вадим Вершинин.

Сборная УрФО получила 7 миллионов рублей призовых. Фото: https://boxing-74.ru/

УРАЛ, ВПЕРЕД!

Один из тренеров сборной УрФО Радик Сайфуллин из Златоуста не скрывает эмоций от турнира.

— Как наши болели! Все ребята стояли, обнявшись около ринга. Кричали «Урал, Урал, Урал!», «Урал, вперед! Ни шагу назад!». А еще набросали мелочи в пустые пластиковые бутылки. Трясли ими, шумели, кричали, поддерживали. Конечно, это добавляло драйва, — делится впечатлениями Радик Сайфуллин. — Парни молодцы… Леша Киселев, не раздумывая, вышел на ринг в более тяжелой весовой категории — до 60 кг, хотя он на три кило меньше. Некому было выступать. Сказал — я пойду. Поэтому «баранку» нам не засчитали.

«УМРЕМ», НО НЕ СДАДИМСЯ

— Настрой был такой: «Умрем» на ринге, но точно не сдадимся». Я использовал вот эту фразу. Как мог вдохновлял, настраивал ребят. Бывало, что кандидат в мастера спорта выходил против мастера спорта международного класса или даже заслуженного мастера спорта, — это уже эмоции челябинского боксера Андрея Стоцкого (весовая категория до 92 кг).

Андрей в финальном бою получил рассечение, но довел дело до победы.

— В самом начале первого раунда соперник «присел» в нокдаун. У меня вышел коронный удар — правый снизу в челюсть. А потом он уж сильно хотел достать меня. Шел вперед, наседал и в какой-то момент ударил головой. Рассечение брови. Сроду не было такой травмы. Я даже думал, что у меня кожа, как у «крокодила». Конечно, чувствовал себя некомфортно. Но перед боем сказал ребятам: я сейчас выйду, и вы посмотрите, — рассказывает челябинский боксер Андрей Стоцкий. — У нас команда молодая и я там в свои 27, как «ветеран». Некоторые у нас в сборной только родились, а я уже боксом занимался.

«Застрельщик» сборной Уральского федерального округа, легковес, воспитанник златоустовской школы бокса Эдмонд Худоян выиграл все поединки на командном Кубке России. Он первым начинал бои, задавая темп и победный настрой.

Эдмонд Худоян (справа) на Кубке России во всех трех боях одержал победы. Фото: https://boxing-74.ru/

— В финале вышел против Владимира Мнацакяна. Изучили друг друга дальше некуда, — улыбается Эдмонд. — Но вместе с тренерами удалось придумать что-то новенькое, и довести дело до победы.

ЛЮБИЛ ДРАТЬСЯ

За второе место сборная Уральского федерального округа, куда входили более 30 боксеров получила 7 млн рублей. Куда боксеры потратят призовые деньги, которые распределят между вице-чемпионами? Стоцкий и Худоян уже почти определились с этим вопросом.

— У меня дочка еще маленькая, но я уже давно решил откладывать деньги на покупку для нее квартиры. Как говорят, чтобы была жильем обеспечена. Уже что-то накопил, приближается к этой цели.

Андрея Стоцкого привел в секцию отец. Уговорил тренера взять в школу, хотя до возраста, когда ребят брали в бокс, он еще не дотягивал.

— Папа уговорил Георгия Николаевича Рубцова — моего первого наставника. Я родителям очень благодарен. Они следили за тем, чтобы я не пропускал тренировки. Частенько ездили вместе со мной на соревнования... Сейчас бокс — это мой образ жизни.

А Эдмонд человек не семейный. Сказал, что после окончания сезона — в октябре, когда пройдет чемпионат России в Чите, использует эти призовые на отпуск — поедет отдохнуть там, где лето.

Эдмонд Худоян потратит призовые на отпуск. ФОТО: https://boxing-74.ru/

— Меня тоже отец во втором классе привел в секцию бокса в Златоусте к Даниру Гуйфуловичу Сайфуллину. Говорит, что я любил драться, поэтому в бокс и отдал, — улыбается Эдмонд Худоян. — Конечно, в памяти всегда откладывается первая победа. Я тогда еще школьником в весовой категории до 26 кг выиграл у своего знакомого. Это был какой-то наш златоустовский городской турнир. Но эта медаль и радость победы мне на всю жизнь запомнилось… Да, а призовые вложу в себя, отдохну хорошенько.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тренер сборной УрФО, главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов:

Тренер сборной УрФО, главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов. Фото: https://boxing-74.ru/

— Командный Кубок России, который был посвящен 30-летию национальной Федерации бокса, был организован на высочайшем уровне. Все продумано до мелочей. Среди почетных гостей почти полсотни легендарных российских чемпионов и тренеров. В заключительный день на острове «Русский», где проходили финальные бои, был шикарный концерт с участием известных артистов, пиротехническое шоу. Получился настоящий праздник спорта.

Наши ребята показали себя сплоченной, дружной командой. Да, что-то не получилось в битве за «золото» с командой Центрального федерального округа. Фактически получилось, что мы вышли против сборной России, и выступили достойно, уступив с минимальным счетом 17-22.

Кстати, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев предложил со следующего года вывести командный Кубок России вывести на международный уровень.

КСТАТИ

Кстати, этот сезон у боксеров получатся очень насыщенным. После командного Кубка России с 20 по 28 августа в Москве на 12-тысячной ЦСКА-Арене пройдет Первая Всероссийская летняя Спартакиада среди сильнейших спортсменов — аналог Спартакиады народов СССР, которая проводилась в Советские время. За восемь дней боксеры разыграют медали в семи олимпийских весовых категориях. Челябинскую область будут представлять Эдмонд Худоян (48 кг), Алексей Киселев (57 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг).

А до этого боксеры проведут тренировочный сбор в Сочи с 8 по 20 августа. Следующий крупный турнир — чемпионат России-2022 в Чите (29 сентября — 9 октября).

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