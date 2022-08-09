Осужденный за крупнейшую взятку в истории России депутат из Челябинска появился в базе розыска МВД

Вадим Белоусов был признан виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Фото: Вадим Белоусов / Vk.com

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, признанный виновным в получении взятки на 3,25 млрд рублей, был внесен в базу розыска МВД. Московский городской суд 3 августа назначил ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей. Однако сам депутат на оглашение приговора не явился.

В базе данных говорится, что Белоусова ищут по статье Уголовного кодекса. Информация об особых приметах в карточке народного избранника нет. Полицейские просят сообщать о местонахождении депутата по телефону: 8-495-693-73-33.

Источник: база МВД

Уголовное дело осужденного за взятку депутата Госдумы связано с именем бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Следователи выяснили, что Вадим Белоусов и экс-глава региона получали откаты от предпринимателей, которым доставались контракты на ремонт и содержание дорог. Бывший бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова была посредницей при передаче этих самых взяток. Сообщникам бизнесмены перечисляли по 20% от полученных за выполнение работ средств.

Маргариту Бутакову приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей. Сам Михаил Юревич Юревич от правосудия скрылся. Сейчас он объявлен в международный розыск.

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