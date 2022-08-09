В сквере у «Юности» в Челябинске начали устанавливать первые лавочки и шезлонги, на которых нельзя лежать

Рабочие монтируют вертикальные шезлонги. Не посидишь, так пофоткаешься. Фото: Анна ВОЛКОВА

Если вы последний раз были у ДС «Юности» в Челябинске, когда там еще ездили автобусы, то этот репортаж точно для вас. Этой весной у дворца началось активное строительство нового сквера. Открыть его планируют уже ко Дню города. Мы прогулялись по парку, чтобы посмотреть, что уже сделано.

Подрядчики начали обустраивать парк со стороны Свердловского проспекта – здесь уже выложены тротуары и дорожки, сформированы газоны и установлены первые лавочки. Их, к слову, уже заняли челябинцы, которых не смущают работы по соседству.

Лавочки уже облюбовали челябинцы. Фото: Анна ВОЛКОВА

Газоны уже сформированы. Осталось посадить деревья и засеять травой. Фото: Анна ВОЛКОВА

Кусочек будущего амфитеатра. Фото: Анна ВОЛКОВА

Он будет красным. Фото: Анна ВОЛКОВА

Сегодня рабочие устанавливают вертикальные шезлонги – такой арт-объект, на котором не полежишь, зато фотки красивые.

Сквер постепенно приобретает законченный вид. Фото: Анна ВОЛКОВА

А вокруг уже вовсю бегают юные спортсмены, и пыль от работ им не помеха. Неудивительно, ведь здание «Юности» теперь исключительно спортивный объект с разными секциями. Как и должно быть в центре города!

Дорожки выложены плиткой. И по ним уже вовсю бегают юные спортсмены. Фото: Анна ВОЛКОВА

Рабочие уже добрались на участка, где изначально планировался скейт-парк за 11 млн рублей, а потом власти передумали – его перенесли в Металлургический район, а у «Юности» оборудуют памп-трек. Это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах, а также скейтборде.

А здесь будет памп-трек. Фото: Анна ВОЛКОВА

Фото: Анна ВОЛКОВА

Присоединили уже и полосу правого поворота с Красной на Труда. Там уже восстановили тротуар, чтобы спокойно добираться до набережной.

Правый съезд на Труда уже закатали в тротуар. Фото: Анна ВОЛКОВА

Совсем скоро в сквере установят перголу с качелями, барные стулья и амфитеатр. В целом на парк планировали потратить около 40 млн рублей (за вычетом скейт-парка, который перенесли).

Вот такой должна стать территория у "Юности". Фото: мэрия Челябинска

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