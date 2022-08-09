В сквере у «Юности» в Челябинске начали устанавливать первые лавочки и шезлонги, на которых нельзя лежать

Рабочие монтируют вертикальные шезлонги. Не посидишь, так пофоткаешься.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Если вы последний раз были у ДС «Юности» в Челябинске, когда там еще ездили автобусы, то этот репортаж точно для вас. Этой весной у дворца началось активное строительство нового сквера. Открыть его планируют уже ко Дню города. Мы прогулялись по парку, чтобы посмотреть, что уже сделано.
Подрядчики начали обустраивать парк со стороны Свердловского проспекта – здесь уже выложены тротуары и дорожки, сформированы газоны и установлены первые лавочки. Их, к слову, уже заняли челябинцы, которых не смущают работы по соседству.
Лавочки уже облюбовали челябинцы.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Газоны уже сформированы. Осталось посадить деревья и засеять травой.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Кусочек будущего амфитеатра.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Он будет красным.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Сегодня рабочие устанавливают вертикальные шезлонги – такой арт-объект, на котором не полежишь, зато фотки красивые.
Сквер постепенно приобретает законченный вид.
Фото: Анна ВОЛКОВА
А вокруг уже вовсю бегают юные спортсмены, и пыль от работ им не помеха. Неудивительно, ведь здание «Юности» теперь исключительно спортивный объект с разными секциями. Как и должно быть в центре города!
Дорожки выложены плиткой. И по ним уже вовсю бегают юные спортсмены.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Рабочие уже добрались на участка, где изначально планировался скейт-парк за 11 млн рублей, а потом власти передумали – его перенесли в Металлургический район, а у «Юности» оборудуют памп-трек. Это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах, а также скейтборде.
А здесь будет памп-трек.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Фото: Анна ВОЛКОВА
Присоединили уже и полосу правого поворота с Красной на Труда. Там уже восстановили тротуар, чтобы спокойно добираться до набережной.
Правый съезд на Труда уже закатали в тротуар.
Фото: Анна ВОЛКОВА
Совсем скоро в сквере установят перголу с качелями, барные стулья и амфитеатр. В целом на парк планировали потратить около 40 млн рублей (за вычетом скейт-парка, который перенесли).
Вот такой должна стать территория у "Юности". Фото: мэрия Челябинска
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