В Челябинске с 10 августа проезд подорожал до 30 рублей

Теперь оплачивать проезд за наличку стало не выгодно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 10 августа в Челябинске меняется цена проезда. Теперь билет в трамвае, автобусе и троллейбусе будет стоить не 23, а 30 рублей. При этом это все еще самая низкая цена за проезд среди городов-миллионников!

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД В ЧЕЛЯБИНСКЕ

У жителей города есть несколько способов оплачивать проезд. Самый затратный — за наличку: 30 рублей. Если платить банковской картой, то будет на 4 рубля дешевле.

Владельцы транспортных карт будут платить 25 рублей. В эту стоимость входит безлимитное количество бесплатных пересадок в течение часа на любой вид транспорта. Раньше же была другая система: если пассажир пополнял транспортную карту больше чем на 700 рублей, основная поездка стоила 21 рубль, первая пересадка в течения часа – 4 рубля, а остальные — бесплатно.

Инфографика: Сергей Зверев

У льготников — то есть пенсионеров, школьников и студентов — цена проезда увеличилась всего на один рубль: с 11,5 до 12,5.

А вот что уменьшилось колоссально, так это стоимость безлимитного проездного на месяц. Раньше за него платили 1 400 рублей, а теперь — 1 100. Покупать для него дополнительную карточку не нужно.

ПОЧЕМУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД

Проезд в общественном транспорте Челябинска не повышали с 2017 года. Из-за этого качество обслуживания трамваев, троллейбусов и автобусов было не на самом высоком уровне. Чтобы в городе появился новый чистый транспорт, хватало водителей и кондукторов, стоимость билетов пришлось поднять — сразу на 7 рублей.

— Вообще надо ежегодно проводить индексацию, чтобы не было резких скачков, — пояснил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Кроме того, повышение билетов за наличку сделали специально, чтобы мягко перейти к бескондукторной системе и разгрузить

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