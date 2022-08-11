Будет как на Кубе? Челябинцы стали чаще брать кредиты, чтобы купить подержанные машины

Самой востребованной моделью в 2022 году в Челябинске стала LADA. А уже потом HYUNDAY, KIA, RENAULT, NISSAN, CHERY, Toyota Фото: Алексей МАТВЕЕВ

ВАЗы и китайцы, как можно дешевле, а лучше – б/у: в этом году интерес челябинцев резко переключился на подержанные автомобили. Логично – при таком росте цен и дефиците новых машин. Ждет ли Челябинск судьба Кубы, знаменитой машинами в стиле ретро? Разбираемся в цифрах.

ЭКОНОМИЯ НА ВСЕМ

Этим летом доля сделок с подержанными авто побила рекорд – 75%. Как рассказала руководитель Абсолют Банка в Челябинске Юлия Нилова, в прошлом году эта цифра не превышала 20%.

— Мы прогнозируем, что во второй половине года такой процент сохранится или уменьшится до 70%, — говорит Юлия Нилова.

Вырос и средний «возраст» подержанного автомобиля на два года. Если в 2021 году чаще покупали машины 2012-2014 года (8-10 лет), а этим летом – 2010-2012 гг. (10-12 лет). Главная причина, конечно, более низкая стоимость таких «возрастных» автомобилей. А цены на машины за год выросли прилично.

КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ

Абсолют Банк подбил статистику за три года. Выяснилось, что и новые, и подержанные машины, которые челябинцы берут в кредит, с 2020 года подорожали почти в два раза.

— До конца года, мы ожидаем, что средний чек при покупке подержанного авто в кредит в столице Южного Урала преодолеет планку в миллион рублей, — говорит Юлия Нилова.

С новыми машинами этот рубеж пройден еще в прошлом году. Сейчас средняя сумма автокредита на новенькую машину составляет 1,3 млн рублей. А ведь в сумму кредита часто входит страховка жизни и каско.

Инфографика: Сергей Зверев

Челябинка Мария не так давно купила новую «Шкоду Рапид» выпуска декабря 2021 года за 1,9 млн рублей в полной комплектации под 13,4% со страховками. Кредит оформили в банке «Сетелем» в салоне.

— О новой машине я думала давно. Когда началась спецоперация, все взлетело, ничего нельзя было купить, я решилась. Смотрела KIA, но там вообще был ценник 2,2 млн рублей. В кредит на 7 лет платеж выходил 42 тысячи рублей. И хотя через неделю платеж упал на 10 тысяч рублей, я все равно остановилась на «Шкоде». Сдала старый авто в трейд-ин, плюс первоначальный взнос. Большая сумма ушла на страховки, по идее их лучше не включать в кредит, но у меня не вышло, — рассказывает Мария. — «Пустой» авто можно было купить дешевле – за 1,3 млн рублей.

По ее словам, новых машин мало, но они есть.

— Больше жути нагоняют. Хотя спрос есть. При мне было еще три выдачи, — говорит Мария.

Челябинец Максим, который занимается подбором авто, рассказал, что покупать машины стали меньше после февральских событий, мол, кризис в стране, денег у людей нет.

— С подержанными машинами ничего не изменилось, а вот с новыми действительно напряженная ситуация, так как встали заводы. Такая просадка была последний раз 20 лет назад, — говорит Максим.

ВСЕМ LADA

Самой ходовой машиной как среди новых, так и среди подержанных авто стала LADA. По данным сервиса «Авито», в Челябинске в 2022 году на машины ВАЗ был самый большой спрос – в четыре раза больше, чем на «Тойоты», занимающие вторую строчку. В среднем на покупку ВАЗа челябинцы тратят 344 тысячи рублей.

Инфографика: Сергей Зверев

А вот с моделями LADA разброс большой. Чаще берут Priora за 260 тысяч рублей, потом Samara за 155 тысяч рублей, LADA 2112 и 2110 – за 115 тысяч рублей и 90 тысяч рублей. Замыкает пятерку Granta с самым большим ценником 520 тысяч рублей.

В десятку самых востребованных моделей в январе-июле 2022 года, по данным «Авито», вошли также Ford Focus и Daewoo Nexia.

В Абсолют Банке добавляют, что в число популярных марок новых авто в кредит входит CHERY.

— В целом заметен тренд на смещение спроса в пользу недорогих марок (LADA, китайские бренды). По нашим прогнозам, он сохранится до конца 2022 года, — говорит Юлия Нилова.

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