В Челябинске появились граффити в память о южноуральцах, героически погибших на Украине

Один из рисунков находится в центре Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске появились муралы в память о южноуральских офицерах, которые погибли во время спецоперации на Украине. Художники уже сделали часть работы, скоро рисунки будут полностью готовы. Граффити украсят фасады домов по Свердловскому проспекту, 58 и по Комсомольскому проспекту, 9.

Граффити выполнены очень детализированно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один рисунок посвящен летчику Александру Подшивалову, а второй — танкисту Константину Глушкову. Обоих офицеров наградили Орденом мужества посмертно.

— В Челябинской области всегда уделяли внимание увековечиванию героев, и этот раз не стал исключением. Группа художников «Таврида.АРТ» выступила с инициативой изобразить погибших героев в рамках проекта «Культурный код», и администрация города поддержала это, — рассказал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Дома, на которых изображают героев, тоже выбраны не случайно. Городская администрация подобрала открытые фасады, чтобы рисунки были видны издалека и в полном объеме.

Дмитрий Семенов добавил, что это могут появиться и новые граффити. Если рисунки получат положительный отклик от горожан, вполне вероятно, что мы увидим еще несколько муралов с офицерами-героями.

С этим рисунком придется поработать побольше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сформированы два батальона, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Подразделения «Южный Урал» и «Южноуралец» недавно объявили о дополнительном наборе добровольцев. Об условиях службы и о том, как попасть в батальоны, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru