В Челябинске появились граффити в память о южноуральцах, героически погибших на Украине

Один из рисунков находится в центре Челябинска
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске появились муралы в память о южноуральских офицерах, которые погибли во время спецоперации на Украине. Художники уже сделали часть работы, скоро рисунки будут полностью готовы. Граффити украсят фасады домов по Свердловскому проспекту, 58 и по Комсомольскому проспекту, 9.
Граффити выполнены очень детализированно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Один рисунок посвящен летчику Александру Подшивалову, а второй — танкисту Константину Глушкову. Обоих офицеров наградили Орденом мужества посмертно.
— В Челябинской области всегда уделяли внимание увековечиванию героев, и этот раз не стал исключением. Группа художников «Таврида.АРТ» выступила с инициативой изобразить погибших героев в рамках проекта «Культурный код», и администрация города поддержала это, — рассказал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.
Дома, на которых изображают героев, тоже выбраны не случайно. Городская администрация подобрала открытые фасады, чтобы рисунки были видны издалека и в полном объеме.
Дмитрий Семенов добавил, что это могут появиться и новые граффити. Если рисунки получат положительный отклик от горожан, вполне вероятно, что мы увидим еще несколько муралов с офицерами-героями.
С этим рисунком придется поработать побольше
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области сформированы два батальона, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Подразделения «Южный Урал» и «Южноуралец» недавно объявили о дополнительном наборе добровольцев. Об условиях службы и о том, как попасть в батальоны, читайте в нашем материале.
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