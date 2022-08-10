«В воде попал головой в колесо»: врачи из Челябинска назвали опасности при купании

Некоторые пациенты смогут полностью вылечиться. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Жители Челябинской области бьют рекорды. Вот только печальные. В областную больницу только за прошлую неделю доставили 6 взрослых мужчин с переломами и ушибами позвоночника. Все они отдыхали на водоемах. В ЧОКБ назвали главные опасности при купании.

− Поехали отдыхать с семьей на озеро Тургояк, купались в субботу весь день. На следующий день решили перед отъездом искупаться. Был в том же самом месте, буквально в паре метров в сторону сделал нырок. Попал в колесо головой и пошел на дно. Думал, все. Но как-то нашел в себе силы подняться, − рассказывает Алексей Рощин из села Миасское.

Жена и друг помогли выбраться ему на берег, зафиксировали, под шею подложили скрученное полотенце и вызвали скорую. Левая сторона тела полностью онемела, вспоминает с ужасом пострадавший. На снимке в больнице Миасса увидела, что сломан пятый шейный позвонок. В областной больнице его сразу забрали на операцию, которая длилась более трех часов.

Алексей думал, что не выживет, а сейчас уже даже улыбается. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

− К сожалению, каждое лето такие пациенты к нам поступают обязательно. Как только прогревается вода, у всех начинается купальный сезон, а у нас сезон ныряльщиков. Часто это случается, когда ныряют в алкогольном опьянении, и получают травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга. В большинстве случаев это приводит к глубокой инвалидизации. Очень часто эти пациенты становятся неподвижными до конца жизни, − рассказал о последствиях ныряний в незнакомых местах Сергей Пашнин, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ.

Только за последнюю неделю таких пациентов было шесть. А ведь обычно за весь сезон их 15. И нейрохирургам приходится вставать к операционному столу в любое время суток. Освобождать спинной мозг и стабилизировать сломанные позвонки нужно как можно быстрее. Чем больше пройдет времени, тем меньше у пациента шансов восстановиться.

Все операции абсолютно разные и длительные. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Если спиной мозг не задет, пациентом занимаются травматологи. В таком случае люди лучше реабилитируются и могут полностью выздороветь. А вот при повреждении спинного мозга и нервной системы до конца жизни могут остаться онемение, тремор или слабость. И это если все пройдет удачно. В противном случае – инвалидность или смерть.

В 2022 году на карьерах Челябинской области утонули три человека: в Челябинске и Сосновском районе. Родители одной из погибших просят обезопасить водоемы, где купаются люди.

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