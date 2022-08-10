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Общество10 августа 2022 10:30

В Челябинской области увеличится материнский капитал

И его можно будет потратить на лечение и оздоровление детей
Источник:kp.ru
Если депутаты поддержат идею с маткапиталом, то вскоре родители смогут возмещать им стоимость путевок в детские санатории. Скриншот с радиоэфира "КП-Челябинск"

Если депутаты поддержат идею с маткапиталом, то вскоре родители смогут возмещать им стоимость путевок в детские санатории. Скриншот с радиоэфира "КП-Челябинск"

Материнский капитал — самая гибкая мера поддержки. Его можно тратить на обучение или на недвижимость, а теперь еще и на путевку ребенка в санаторий. С такой идеей выступил Алексей Текслер, осталось дождаться решения депутатов. Кто сможет получить такой региональный кешбэк, насколько увеличится маткапитал в Челябинской области и какие еще меры поддержки в регионе предусмотрены для семей? Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Челябинск" поговорили с министром социальных отношений Ириной Буториной.

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

Инфографика: министерство социальных отношений Челябинской области

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