Картина как из фильма ужасов. Фото: Илья Винштейн / vk.com

Курганская область несколько дней страдает от жуткого смога и запаха гари. Утром, 11 августа, к ним добавился туман. Люди отмечают – видимость нулевая. Считается, что причиной стали пожары в ХМАО.

– Уже несколько дней стоит дымный запах. Ночью трудно было дышать, настолько он сгустился. Я выглянула в окно, а там все фонари в ореолах из-за дыма, и луна стала такого жуткого оранжевого цвета! Сегодня утром стало полегче, в прогнозе говорят, туман. Видимость нулевая. Дымом пахнет при этом заметно меньше, – рассказала читательница КП-Челябинск Светлана.

В таком тумане заблудился бы не только ежик. Фото: Илья Винштейн / vk.com

Многие жители региона уверены, что никакого тумана нет, а происходящее – сгустившийся пожарный смог. Но с фактами не поспоришь, атмосферная влажность с утра была почти стопроцентной.

Фото: Илья Винштейн / vk.com

– Я только что с улицы. Волосы промокли, никакого запаха дыма я не почувствовал. Метеостанция также отметила туман, а не дымку от смога. Смог не даёт видимость 50 метров. Это сильный туман, – объяснил блогер и синоптик Илья Винштейн.

На природе туман выглядит особенно атмосферно. Фото: Марина Камшилова

В соцсетях очевидцы синтеза тумана и смога делятся атмосферными фотографиями. Виды они сравнивают с ужастиками «Мгла» и «Сайлент Хилл». В МЧС уверяют, что всему виной дым лесных пожаров, которые бушуют в ХМАО, плюс неблагоприятные метеоусловия.

Фото: Юлия Свиридова

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