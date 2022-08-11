Евгению Токареву было 35 лет. Фото: Евгений Токарев / Иван Макеев

Клубный фотограф из Челябинска Евгений Токарев погиб в Турции. Его сбила машина по пути в аэропорт, откуда он улетел бы с женой обратно в Россию. Сейчас его тело находится в морге в Анталье, а супруге придется разбираться с большими счетами за попытку врачей спасти мужа и искать возможность отправить тело на родину. КП-Челябинск пообщались с женой фотографа и узнала подробности происшествия.

Евгений и Анастасия ехали на такси в аэропорт из Кемера, где провели несколько дней отдыхая на солнце и наслаждаясь морем. Оттуда они улетели бы в Россию, домой. Но все пошло не по плану.

– Машина такси остановилась, Женя вышел, решил перебежать через дорогу зачем-то. Но он не заметил другую машину, и она его сбила. Основной удар пришелся на голову, – рассказала КП-Челябинск Анастасия.

Дальше – приезд скорой, операция в госпитале в Анталье, трепанация черепа. У Евгения произошло кровоизлияние в мозг. Жизнь мужчины поддерживал аппарат искусственного дыхания. Все тщетно – спустя несколько часов врачи сообщили Анастасии, что у него начали отмирать клетки головного мозга. Через сутки после аварии он скончался.

Фотограф предпочитал активный образ жизни. Фото: Евгений Токарев

В госпитале озвучили, что забрать тело Евгения нужно через неделю, иначе его похоронят в Турции. Анастасии еще предстоит выплатить счета за палату, операцию, транспортировку.

– Страховка ничего не покрывает. Счета больница пока не выставила, но они будут. Сейчас мы ведем переговоры с туроператором и властями Турции о документах и транспортировке в Челябинск, – объяснила Анастасия.

Евгений и Анастасия были женаты 10 лет. У них есть общий ребенок, мальчик с инвалидностью. У фотографа осталось много друзей и коллег, которых он узнал, работая на мероприятиях. Сейчас они собирают деньги, чтобы помочь супруге трагически погибшего мужчины и доставить тело на родину.

Как объяснили КП-Челябинск в региональном минэкономразвития, транспортировку на себя возьмет туроператор, услугами которого воспользовалась семья. Сейчас родственники занимаются оформлением необходимых документов.

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