Под Челябинском легковушка на скорости влетела в электроопору. Один человек скончался, двое пострадали

Водитель не справился с управлением. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Под Челябинском автомобиль Renault Logan на скорости влетел в электропоору. Погиб один из пассажиров, еще двое получили травмы.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около 16:00 на 26 км автодороги Челябинск-Троицк в Копейске. За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. По предварительным данным, он ехал в сторону Челябинска и в какой-то момент не справился с управлением. Машину унесло с дороги, и она врезалась в электропоору.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
— В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести. Второй пассажир, 37-летний мужчина, скончался при транспортировке в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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