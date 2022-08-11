Парни поразили исполнением песни «Конь» в подземном переходе Челябинска

Семеро парней спели «Коня» группы Любэ в центре Челябинска Фото: кадр из видео Марии Хворостовой

В Челябинске семеро парней хором спели легендарную песню «Конь» в подземном переходе. Перфоманс ребят засняла на видео Мария Хворостова. исполнение поражает до мурашек. Оказалось, что это не обычные уличные музыканты, а настоящие дипломированные вокалисты.

Пятеро из семи ребят окончили детскую хоровую школу «Молодость», некоторые теперь получают высшее образование в музыкальных институтах. Что же они забыли в челябинской подземке? На этот вопрос нам ответил Федор Калинин — один из участников коллектива.

— Наши выступления — это не про заработок абсолютно, это про атмосферу. Мы просто компанией так отдыхаем. Можем собраться у кого-нибудь дома и попеть под гитару, а если хочется погулять, выходим и выступаем на улице, — поделился Федор.

Сейчас ребята живут по разным городам, собираться большим составом у них получается только летом. Поэтому они не упускают возможности и частенько выступают в центре города. В этот раз они исполнили «Коня» группы «Любэ», потому что эту песню знали все из собравшихся. Но в репертуаре коллектива полно других хитов. Чаще всего они выступают с гитарой, поют классический русский рок: песни группы «Сплин», «ДДТ», «Чиж и Ко», «Чайф» и других.

Иногда преподаватели музыкальных школ негативно отзываются об учениках, которые идут петь на улицу. Якобы это не профессионально. Но с нашими героями ничего подобного не случилось. По словам Федора, никакого скепсиса от старшего поколения не исходило.

— Раньше бывало такое, что мы собирались со старшими выпускниками на Кировке и пели песни. Нас было много, человек десять, а то и больше. За все время наших выступлений лично я не слышал никаких высказываний от педагогов. Это же наша самодеятельность для души, — подытожил Федор.

В Челябинске часто можно встретить уличных музыкантов, но целый акапельный хор — большая редкость. Федор говорит, что у них есть еще несколько песен, которые ребята исполняют исключительно тем составом, который учился в музыкальной школе. Так что, если вы хотите услышать это чудесное пение в живую, успевайте поймать парней в центре города до конца лета.

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