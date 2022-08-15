Аллергия на пот и сперму: иммунолог составила топ-7 экзотических гиперчувствительностей у южноуральцев

После такой необычной аллергии сложно сохранить брак. Фото: shutterstock.com

Чаще всего встречаются аллергии на цветение, еду и на животных. И чтобы лишний раз не раздражать иммунитет, достаточно исключить аллергены из повседневной жизни. Но такое возможно не всегда. Главный внештатный аллерголог-иммунолог регионального минздрава в Челябинском городском округе Юлия Покалюхина рассказала «Комсомолке» о 7 экзотических реакциях организма, которые встречались у южноуральцев.

1. АЛЛЕРГИЯ НА УГЛЕВОДЫ

Недавно врачи выявили новый тип пищевой аллергии — на красное мясо (говядину, свинину и баранину) и продукты млекопитающих. Его назвали «Альфа-гал Синдром».

Это заболевание чаще всего находят у жителей США, которых когда-то кусал клещ «одинокая звезда». Как только они ели красное мясо, в их организм попадали молекулы сахара — и через 3-6 часов появлялась крапивница, отек Квинке или вообще был анафилактический шок.

— В этом ее уникальность, так как обычно аллергия развивается в ответ на белковое соединение, а здесь на углевод. У нас был случай, когда мы подозревали данный вид аллергии у пациента, который недавно вернулся с отдыха из США, где у него перед отъездом был зафиксирован укус такого клеща, — поделилась Юлия Петровна.

2. АЛЛЕРГИЯ НА МУЖА

Возможно, у социофобов возникают мысли, что у них аллергия на людей. Но проявляется она явно не так, как у женщин с непереносимостью спермы. У некоторых девушек есть гиперчувствительность к выделениям супруга, которая переходит в отек Квинке половых органов и анафилаксию. В Челябинской области паре с такой особенностью сохранить брак не удалось.

3. АЛЛЕРГИЯ НА СОБСТВЕННЫЙ ПОТ

По-научному это называется холинергической крапивницей, где аллергеном выступает ацетилхолин (это нейромедиатор). В нормальных условиях он должен разрушаться без всяких последствий, но если в работе организма происходит сбой, вещество выводится с потом и вызывает реакцию.

— Подобные нарушения часто возникают при проблемах эндокринной системы, на фоне гормонального дисбаланса или при заболеваниях желудка и кишечника. Проявляется в виде мелкой сыпи, зуда, отёчности определенных участков тела. Проходит сразу, едва человек смывает пот, или через 30 минут покоя, — пояснила главный внештатный врач аллерголог-иммунолог минздрава Челябинской области.

Аллергия на растения — это еще цветочки Фото: Анастасия Осипова

4. АЛЛЕРГИЯ НА ПРОГРЕСС

По данным ученых, 15% населения остро реагируют на электромагнитные волны и поля. Поэтому рядом с телевизорами, компьютерами и смартфонами некоторым становится дурно. Речь не о сыпи или отеках, а головных болях, тошноте и раздражении. Как с этим бороться? Минимизировать вокруг себя такие предметы, что сейчас крайне трудно.

5. АЛЛЕРГИЯ НА ВОДУ

Вообще аллергия на воду встречается у жителей Африки, Индии и других жарких стран. Потому что у них ограниченный доступ к жидкости, в результате чего кожные покровы отвыкают от увлажнения. Но экзотическая реакция на воду бывает и на Южном Урале, правда, не совсем в таком виде.

— Может быть реакция на холодную воду, но тут виновен холод. Или на горячую: тут включается холинергическая крапивница, — уточнила Юлия Покалюхина.

6. АЛЛЕРГИЯ НА НАРАЩЕННЫЕ НОГТИ

А вот с этой проблемой сталкиваются девушки, у которых индивидуальная непереносимость клея для наращенных ногтей. Из-за этого появляются покраснения, экзема или даже отек кожи под ногтевой пластиной.

7. АЛЛЕРГИЯ НА ФИЛЛЕРЫ

Такая гиперчувствительность организма проявляется у тех, кто делает процедуры по омолаживанию. Аллергия появляется после контакта с гиалуроновой кислотой и ее примесями.

— Проявляется отечностью и покраснением зон введения препаратов, возникновения тяжёлых аллергических реакций. Также возможно осумкование данного препарата, требующего хирургического вмешательства, — подытожила главный внештатный аллерголог-иммунолог челябинского минздрава Юлия Покалюхина.