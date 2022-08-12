Погода на 13 и 14 августа 2022 для рыбалки в Челябинске: температура в выходные

На трех озерах в эти выходные будет благоприятная погода для рыбаков Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Для любителей поудить появился свой раздел на метеосервисе. Яндекс.Погода начала выкладывать почасовые прогнозы погоды на рыбных местах. Рассказываем, к чему готовиться в выходные 13 и 14 августа 2022 года.

ОЗЕРО СИНЕГЛАЗОВО

По данным синоптиков, поверхность воды на Синеглазово прогреется до +20 градусов. В выходные ожидается переменная облачность и атмосферное давление 740 мм ртутного столба.

— При этом разница в перепаде давления накануне предстоящих выходных будет незначительная. А значит, карп, плотва и карась будут вести себя активнее, — поделились в пресс-службе Яндекса.

ОЗЕРО СМОЛИНО

Поудить окуня, судака и ерша советуют в воскресенье и понедельник — именно в эти дни ожидаются ясные дни с пониженным атмосферным давлением. Температура воды составит +18 градусов, но так как на улице ожидается безветренная погода, это будет благоприятный день для рыбаков.

Аналогичные погодные условия ожидаются на озере в четверг, 17 августа.

ШЕРШНИ

Настроиться на улов ерша, судака, чебака и окуня рекомендуют 14 августа. Потому что в воскресенье помимо пониженного атмосферного давления ожидается комфортная температура воды — +18 градусов. Ветер не помешает.

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