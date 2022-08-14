Биография Натальи Котовой: на кого училась и кем раньше работала глава города Челябинска

Наталья Котова занимает пост главы города с 2019 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кресло главы города Наталья Котова села в ноябре 2019 года. Тогда в качестве руководителя челябинской администрации ее выбрали депутаты Городской Думы, и эту должность Наталья Петровна будет занимать до 2024 года. В день рождения единственной в истории Челябинска женщины-мэра рассказываем ее биографию. 14 августа ей исполнилось 57 лет.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

Наталья Петровна родилась в поселке Теченский Сосновского района — это на 35 км севернее села Долгодеревенское. Там вместе с родителями она жила 17 лет.

После старших классов будущая чиновница поступила в Челябинск в педагогический институт, чтобы выучиться на учителя физики и астрономии. В 22 года окончила вуз и пошла работать в 63 школу.

Через семь лет Наталья Петровна закончила с педагогикой и ушла в комитет по управлению госимуществом. Два года она работала специалистом там, а потом еще три — в федеральном управлении по банкротству. Параллельно Котова выучилась на юриста в Уральской академии госслужбы.

ПЕРЕХОД В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ

В сфере банкротства будущая глава города работала 8 лет. За это время она дослужилась до руководящих должностей. Даже была начальником отдела управления федеральной налоговой службы в Челябинской области.

17 ЛЕТ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В администрацию города Наталья Котова устроилась в 2005 году, а уже через 5 лет стала первым заместителем главы города. На этом место ее назначали два раза подряд на пять лет, а летом 2019 году сделали временно исполняющей полномочия главы города.

Также известно, что у Натальи Петровны двое детей: сын и дочь. Но подробной информации о них в открытых источниках нет.

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