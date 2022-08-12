Ущерб жертв - миллионы рублей. Фото: Соцсети / Алексей БУлатов

В Челябинске женщина создала финансовую пирамиду с авиабилетами, жертвами которой стали десятки человек по всей стране. Люди покупали у Марии «сертификаты» по цене гораздо ниже рыночной в надежде отправиться в отпуск и сэкономить деньги. Но скупой, как известно, платит дважды – на отдых улетела только часть пассажиров.

– Год назад подруга мне рассказывала о возможности летать со скидками, как она это делала. Тогда я ее предложение проигнорировала. Но у меня брат летал, подруги. Сейчас тоже собрались в июле в Сочи, набралась группа из 25 человек, купили билеты с помощью Марии. А потом у нее что-то произошло и она стала говорить, что билеты нужно перенести, то на день, то на два, – рассказала КП-Челябинск пострадавшая Гульнара.

Всем клиентам Мария говорила, что действует от лица известного агрохолдинга, озвучивала его название. Туда Гульнара и часть ее группы приехала, чтобы поговорить с женщиной с глазу на глаз. Директор организации возмущенным людям не удивилась и перенаправила на юриста компании. Он объяснил, что на торговый дом Мария работает, но сейчас находится на больничном и, якобы, группа Гульнары – не первые пострадавшие от ее действий, кто приходит искать правды.

– Были, кажется, из Кемерово пострадавшие, из Уфы. Юрист рассказала, что по этому делу уже Марию вызывал следователь, и дала его номер. Следователь факт обращения подтвердил. Но сказал, что они обзвонили около 10 человек, которые пользовались услугами Марии и все они полетели. Поэтому дела в июле никто не заводил, – вспомнила Гульнара.

Мария продолжила настаивать, что все происходящее – результат сбоя, который обязательно решат программисты. Люди ей не поверили, потребовали деньги. Их у мошенницы не оказалось, зато она написала расписку, где пообещала все возместить. Этого она не сделала. Тогда Гульнара и ее группа отправились в полицию.

– У меня много людей, кто взял через меня. Друзья, знакомые из Сочи, Уфы. В общей сложности потеряли около двух миллионов рублей, – озвучила ущерб Гульнара.

Одна из потерпевших еще два месяца назад обратилась к частному детективу. Он рассказал КП -Челябинск, как работала схема, и что ему удалось выяснить в ходе расследования.

— Меня попросили выяснить, реально ли слетать за 5 тысяч отдохнуть, и что за фирма ТГ «Богатов», которая продала ей сертификаты на приобретение билетов, — рассказывает Алексей. — Я обратился в компанию, выяснилось, что их деятельность связана с мясоперерабатывающим оборудованием, а не авиаперелетами. Руководство было в шоке. Впоследствии, они подали заявление в полицию на свою сотрудницу. Девушка была специалистом по отбору кадров. Она на рабочем месте занималась своими делами, подключила к распространению сертификатов большой круг знакомых. Это классическая пирамида, ничего нового. Предлагает сертификат за 5 тысяч рублей за полет туда и обратно, который стоит 35. Первые, кто вложился, дешево слетали отдохнуть, на остальных денег не хватило. Люди даже звонили в фирму и спрашивали, можно ли доверять этой девушке. Там говорили, что нельзя. Но люди все равно ей перезванивали и просили эти сертификаты.

Также Алексей рассказал, что девушка втайне от мужа купила машину, но продала бумажки влиятельным людям. Те заставили отдать автомобиль за долги.

— Удивился, когда увидел, что она эти сертификаты печатала на обычном принтере, действовала очень просто. Два раза на нее пытались завести уголовные дела, но расходились по соглашению сторон, - добавляет Алексей.

По данным КП-Челябинск, в отношении Марии сейчас ведут работу следователи.

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