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Происшествия12 августа 2022 14:53

Зарезал маленького ребенка на руках у матери: жителю Челябинской области грозит 12 лет колонии за убийство дочери

Жителю Челябинской области грозит 12 лет колонии за убийство двухлетней дочери
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На время следствия отец ребенка по решению суда находился в СИЗО. Фото: Троицкая Телерадиокомпания / Youtube.com

На время следствия отец ребенка по решению суда находился в СИЗО. Фото: Троицкая Телерадиокомпания / Youtube.com

В Челябинской области прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима для Рамиза Асфандиярова, обвиняемого в расправе над своей двухлетней дочерью. Мужчине вменяют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сегодня 12 августа в Троицком городском суде выслушали последнее слово обвиняемого. Об этом рассказал источник КП-Челябинск.

— Гособвинитель запросил для Асфандиярова 12 лет колонии строгого режима. Адвокат подсудимого просил переквалифицировать действия своего подзащитного на ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), — рассказал источник в суде.

Приговор обвиняемому огласят 16 августа.

Трагедия произошла ночью 4 февраля в квартире одного из домов города Троицка. По версии следствия, во время ссоры пьяный Рамиз Асфандияров бросился с ножом на гражданскую жену, которая держала двухлетнюю дочку на руках. Отец случайно ранил девочку под коленку и рассек ей артерию. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от обильной кровопотери.

Рамиз Асфандияров уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжких преступлений. Убийство девочки было совершено как раз в период непогашенной судимости.

О семье известно, что она многодетная и не числилась как неблагополучная. Помимо двухлетней девочки у родителей осталось еще трое детей.

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