Зарезал маленького ребенка на руках у матери: жителю Челябинской области грозит 12 лет колонии за убийство дочери

На время следствия отец ребенка по решению суда находился в СИЗО. Фото: Троицкая Телерадиокомпания / Youtube.com

В Челябинской области прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима для Рамиза Асфандиярова, обвиняемого в расправе над своей двухлетней дочерью. Мужчине вменяют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сегодня 12 августа в Троицком городском суде выслушали последнее слово обвиняемого. Об этом рассказал источник КП-Челябинск.

— Гособвинитель запросил для Асфандиярова 12 лет колонии строгого режима. Адвокат подсудимого просил переквалифицировать действия своего подзащитного на ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), — рассказал источник в суде.

Приговор обвиняемому огласят 16 августа.

Трагедия произошла ночью 4 февраля в квартире одного из домов города Троицка. По версии следствия, во время ссоры пьяный Рамиз Асфандияров бросился с ножом на гражданскую жену, которая держала двухлетнюю дочку на руках. Отец случайно ранил девочку под коленку и рассек ей артерию. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от обильной кровопотери.

Рамиз Асфандияров уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжких преступлений. Убийство девочки было совершено как раз в период непогашенной судимости.

О семье известно, что она многодетная и не числилась как неблагополучная. Помимо двухлетней девочки у родителей осталось еще трое детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru