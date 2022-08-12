На финишной прямой: Губернатор Алексей Текслер осмотрел главные спортивные стройки Челябинска, которые готовятся к открытию

Бассейн откроется для профессионалов и любителей плавания. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области завершается строительство трех крупных спортивных объектов. Это центр по современному пятиборью «Рифей», крытый хоккейный корт возле арены «Трактор» и Центр олимпийской подготовки по хоккею. Все площадки посетил губернатор Алексей Текслер.

— В целом остался удовлетворен, — отметил глава региона по итогам визита и разговора с подрядчиками. — «Рифей» готов, хоккейные объекты заработают до конца года.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «РИФЕЯ»

Спортшкола олимпийского резерва по конному спорту «Рифей» прославилась, прежде всего, своими спортивными успехами. В начале августа ее воспитанницы привезли медали Всероссийских соревнований по конному спорту, впереди - летняя Спартакиада России. Работает в школе и отделение по современному пятиборью. Это плавание, бег, стрельба, фехтование и верховая езда. Однако, чтобы тренироваться, спортсменам приходилось ездить на разные площадки.

Появление спортивно-тренировочного центра решает сразу не сколько проблем. Это и все условия для пятиборья, и площадка для тренировок профессиональных команд, и место для проведения соревнований, а также для спортивного отдыха всех горожан. Комплекс содержит три зоны: бассейн, тир и большой спортивный зал.

— Не только для современного пятиборья, для игровых видов спорта очень нужен этот объект, — рассказала директор СШОР «Рифей» Наталья Алистратова. — Спортивные школы уже проявили свой интерес, чтобы тренироваться на нашей базе. Это мини-футбол, баскетбол, гандбол. Придут спортшколы по плаванию, которые не имеют своей спортивной базы. Есть все условия для сборов, тренировок и соревнований.

Основные строительные работы в «Рифее» уже закончены, и комплекс готовится к официальному открытию. Центр по современному пятиборью построен по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛЬДА

До конца 2022 года на северо-западе Челябинска будут достроены еще два крупных объекта высокого профессионального уровня. Это крытый хоккейный корт возле арены «Трактор» и Центр олимпийской подготовки по хоккею. Их готовность также оценил губернатор Алексей Текслер.

Тренировочный каток должен решить проблему острой нехватки льда для хоккеистов клубов вертикали «Трактор». А региональный Центр олимпийской подготовки по хоккею — история для подрастающей смены. Он необходим для создания спортивного резерва хоккейного клуба и будет принимать юных хоккеистов со всей области. Это позволит вывести детско-юношеский хоккей в Челябинской области на новый уровень.

В спортивном комплексе на Тополиной аллее разместятся два хоккейных корта, тренировочный зал, зал бросков и дриблинга, зал спортивных игр, медицинский центр, гостиница и столовая.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Реализуя федеральную программу «Спорт — норма жизни», которая входит в национальный проект «Демография», мы стараемся увеличить долю жителей, систематически занимающихся спортом, и повысить доступность объектов спорта для всех жителей нашей области. Сегодня в Челябинской области насчитывается больше 9 тысяч объектов различного масштаба — от спортивных центров мирового уровня до небольших спортплощадок у дома. Для развития уличного спорта в регионе строятся «умные» площадки.

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