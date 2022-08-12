Челябинская область рядом с Донбассом

Пока Челябинская область восстанавливает школы и больницы Донбасса, молодежь ДНР строит планы на форуме «Утро». Фото: пресс-служба губернатора.

Август — время самой активной подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. Однако народу Донецкой и Луганской Народных Республик сделать самостоятельно это непросто — снаряды украинских вооруженных формирований не пощадили ни школы, ни детские сады, ни больницы, предстоит восстанавливать многие коммуникации. Чтобы помочь комплексно, Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР — Ясиноватая и Волноваха. Пока идут восстановительные работы, дети Донбасса готовятся к школе морально — в летних лагерях России.

— Самое главное, что мы вместе, как единая команда, не разделяя друг друга по национальному признаку, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с детьми из ДНР, которые отдыхали в челябинском лагере. — Мы поддерживаем города Волноваха и Ясиноватая. Мы дружим и каждый день оказываем помощь. Знайте, что великая Россия рядом с вами, мы своих не бросаем. Наша страна всегда дружелюбна и всегда защищает своих соотечественников.

ЛЕТО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

Этим летом дети Донецкой Народной Республики и Челябинской области всегда вместе — отдыхают в лагере, участвуют в форумах и образовательных программах. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера дети из Ясиноватой и Волновахи отправились в Анапу на 20 дней. Регион позаботился о путевках, проезде и даже питании в дороге. Многие из этих детей впервые узнают, что такое лагерь, и обретут новых друзей.

Ребята постарше вместе с делегацией студентов из Челябинской области поехали на уральский молодежный форум «Утро» на другой конец страны — в Ханты-Мансийский автономный округ. Губернатор Алексей Текслер лично возглавил движение и принял участие во многих обсуждениях.

— Очень понравилось общение с ребятами из Донбасса, - поделился впечатлениями Алексей Текслер. — У них есть живой интерес к нашей стране, и это здорово, что мы вместе.

После форума ребята из ДНР приедут в Челябинск. Здесь их ждет продолжение знакомства с Россией.

ПОМОЩЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Пока дети Донбасса отдыхают и набираются сил, в их родных городах, Ясиноватая и Волноваха, кипит работа. Челябинская область поставляет не только продукты питания, одежду, бытовые средства, но и строительные материалы в большом объеме.

— Челябинская область — это наши друзья, — сказал глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. — Они работают сейчас на детских садах, школах и в детской поликлинике — объекте, который был разрушен прямым попаданием сил вооруженных формирований Украины. Есть проблема обеспечения города водой. Есть программа, которая согласована с губернатором Челябинской области, и финансирование идет исключительно оттуда.

Водовод планируется восстановить в короткие сроки, а значит, отопительный сезон на Донбассе начнется вовремя.

ЦИФРА

400 тонн гуманитарной помощи — столько за время проведения специальной военной операции Челябинская область направила в Донбасс.

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