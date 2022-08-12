Новые скверы Челябинска спустя годы

Депутат Виталий Рыльских и глава района Владислав Макаров посетили сквер, открытый на месте заброшенной бани в 2021 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Челябинской городской Думы и актив Межмуниципального координационного совета (МКС) «Челябинский» партии «Единая Россия» проверили, как ухаживают за скверами и парками, которые были благоустроены в Советском районе в прошлые годы. Отправились в самые отдаленные уголки — поселок Локомотивный, берег озера Смолино, Троицкий тракт, осмотрели, как идет ремонт в одной из школ.

Свой район посетили депутаты Челябинской городской Думы Виталий Рыльских и Сергей Овчинников совместно с главой Советского района Владиславом Макаровым и председателем районного Совета депутатов Сергеем Найденовым.

СКВЕР ВМЕСТО БАНИ

Мальчишки поселка Смолино с гордостью рассказывают, как пару лет назад любили гулять по заброшенной бане — им и сейчас в голову не приходит, что это могло закончиться трагически.

— Гуляли всегда на этом месте, только была баня, — говорит местный школьник. — Родители не разрешали, но это нам не мешало. Теперь вот играем в сквере.

Чтобы снести баню и сделать для жителей уютное место для прогулок, депутат Гордумы Виталий Рыльских попросил помощь у главы Челябинска Натальи Котовой. Здание оказалось бесхозным и требовало оформления, чтобы его убрать.

— Эти развалины после обращения к главе города снесли всего за три недели, — вспоминает Виталий Рыльских. — Потом труба отопления была наверху, ее нужно было спрятать, стояла контейнерная мусорная площадка, а рядом школа и детский сад. Совместными усилиями мы привели площадку в такой вид.

Сквер по улице Карабанова в поселке Локомотивный сдали в 2021 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». Поставили лавочки-качели в беседках, детскую площадку, сделали освещение и повесили камеры. Отремонтировали и ближайшие дороги. При этом спустя год остается ощущение, что сдали только что - на площадке чисто, все кусты и деревья прижились.

ВМЕСТО БУРЬЯНА— БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ

Искупаться на берег озера Смолино люди приходили всегда. И сегодня, в жаркое утро буднего дня, на пляж приехали родители с маленькими детьми, пенсионеры, дачники и те, кто проводит отпуск дома. Пляж «Смолинский» обустроили в 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Привезли песок, уложили тротуар, смонтировали специальную конструкцию, чтобы песок не вымывало. Но главное - очистили дно и поставили спасательный пост.

Пляж «Смолинский» стал чистым и безопасным для семейного отдыха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начал благоустраивать пляж депутат Челябинской городской Думы Виталий Рыльских. Потом объект включили в городскую программу.

— Также мы сделали дорогу к пляжу, — рассказал глава Советского района Владислав Макаров. — На площадке у входа была завалена строительным мусором. Теперь сюда приходят не только летом, но и в любую хорошую погоду.

Пенсионер Александр вспоминает, что много лет он ходит сюда с женой, так как неподалеку у них сад.

— Раньше пляж было запущенным, — вспоминает Александр. — Был крутой берег. Года три, когда благоустроили, стало приятно, ну и озеро чище теперь. Раньше цвело оно и тина собиралась. Сейчас вода прямо изумительная, лучше чем Кисегач и Еловое, где недавно была моя жена.

На небольшом пляже сделали и спуск для колясочников. Спасатели говорят, что пользуется спросом.

САД С ФОНТАНОМ НА МЕСТЕ БОЛОТА

В 2019 году привели в порядок и сквер в поселке Смолино возле Троицкого тракта. Несколько лет назад депутат Челябинской городской Думы Виталий Рыльских построил здесь на свои средства храм в сосны, ели. Два месяца назад посадил елку, чтобы наряжать на Новый год и не спиливать.

Сквер возле храма - один из самых зеленых в городе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По программе «Формирование современной городской среды» в сквере проложили асфальт по тропинкам, где всегда ходили люди, отремонтировали фонтан и поставили лавочки и, что немаловажно, установили освещение и камеры.

Представители актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» отметили, что сквер в поселке Смолино спустя три года нужно обновить — восстановить облицовку фонтана. Работы предстоит выполнить обслуживающей организации.

СТАДИОН ДЛЯ ШКОЛЫ

В преддверии начала учебного года депутаты Челябинской городской Думы также контролируют, как идет подготовка образовательных учреждений. В школе № 15 в Советском районе 1 сентября откроется новый стадион с искусственной травой, беговой дорожкой, резиновым покрытием для занятий. Ремонт спортплощадки проходит по наказу избирателей депутатам.

Такой стадион станет любимым местом для игр и после школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особое внимание в этом году уделяется безопасности на территории школ. Во дворе уже разбили цветники, но беспокоило аварийное дерево, которое нужно было срочно убирать.

— Проблема возникла с тем, чтобы получить разрешение на снос, — рассказывает депутат Виталий Рыльских. — На его получение ушло два месяца. Мы подключили минэкологии, выехала специальная комиссия, и нам дали разрешение. Здесь было бы хорошо посадить яблоньки, рябину, липу и хвойные.

Теперь у администрации школы и ребят есть все возможности, чтобы обновить сад при школе.

ЦИФРЫ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» была утверждена в 2016 году. За это время в Советском районе появилось 12 скверов, включая объект 2022 года — пешеходную зона по улице Свободы

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