Подошли капитально: депутаты Заксобрания проверяют, насколько южноуральские школы готовы к новому учебному году

За ходом реконструкции школы №8 в Златоусте следит депутат Заксобрания Татьяна Кузнецова. Фото: zs74.ru

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев поручил депутатам усилить контроль в своих избирательных округах за готовностью образовательных учреждений к учебному году. Народные избранники принимают активное участие в приемке школ. Особое внимание Александр Лазарев попросил уделить выполнению проекта «Теплое окно» и федерального проекта «Новая школа».

— На недавнем совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил провести во всех образовательных учреждениях региона инвентаризацию потенциально опасных объектов, — отметил Александр Лазарев. — Депутатский корпус должен усилить парламентский контроль за созданием комфортных и безопасных условий для обучения и отдыха.

ШКОЛА СИМА ПРИМЕТ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

В школе № 2 в городе Сим к ремонту подошли капитально. На эти цели были направлены немалые деньги - свыше 30 млн рублей. Помимо косметического ремонта установили на входе цифровую систему контроля, во всех учебных классах заменили окна и двери. Теперь не будет проблем с проветриванием и температурным режимом. Ход работ контролируют депутаты Законодательного Собрания Лена Колесникова и Александр Решетников. После завершения ремонта в школе откроются современные мастерские для уроков технологии и спортивный клуб.

— Такие изменения меня всегда очень радуют, ведь в первую очередь они касаются наших детей и их комфорта, — говорит Лена Колесникова. — Вместе с родителями и администрацией района мы будем следить за тем, чтобы к 1 сентября школа была полностью готова.

Новые парты и обновленные кабинеты уже ждут школьников. Фото: zs74.ru

Также в новом учебном году в школе начнет работу специальный класс инклюзивного образования и индивидуального обучения детей с ментальными особенностями. Всем детям будут предоставлены равные возможности для образования.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ В ВАРНЕ

Продолжается ремонт уникального для Челябинской области образовательного учреждения — варненской гимназии имени Карла Орфа. Здесь и дошколятам преподают по методике знаменитого композитора и педагога.

На ремонт гимназии, построенной еще в советские годы, выделены 72 млн рублей. Здесь обновят кровлю и проведут капремонт всего здания. По плану работы должны быть завершены к концу 2022 года, пока же первые две четверти учебного года дети будут посещать школу №1.

— В гимназии учатся больше 500 школьников, а в детский сад при школе ходят еще 70 детей, 800 учеников из Варны и ближайших сел занимаются здесь же в центре дополнительного образования, — говорит председатель комитета по социальной политике, депутат Законодательного Собрания по Южному избирательному округу Сергей Буяков. — Уже завершены ремонт кровли, заливка пола. Идут работы по обновлению фасада, благоустройству школьного двора. В гимназии в рамках проекта «Новое окно» будут заменены оконные блоки, также появится современное учебное оборудование.

Также депутаты осмотрели ход реконструкции в школах Магнитогорска, Златоуста, сельских территорий. Парламентарии отмечают, что благодаря родительскому контролю работы идут хорошими темпами и срывов по срокам нет. Проверка школ на готовность к новому учебному году продолжится в течение августа.

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