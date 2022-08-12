«Зеленые легкие» Челябинска под защитой

Председатель регионального Заксобрания Александр Лазарев и депутаты поддержали создание зеленого пояса. Фото: zs74.ru.

В начале августа губернатор Алексей Текслер провел совещание по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Челябинска. Ранее проект получил поддержку Общественной палаты региона. Теперь документ, который ограничивает использование зеленых территорий, поступил для рассмотрения в Законодательное Собрание Челябинской области.

Зеленый пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования, на которой расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов. Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев подчеркнул, что инициатива создания таких территорий исходит от самих жителей, что особенно важно для подобного проекта.

— Инициатива создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска важна и актуальна для столицы региона, — отметил спикер областного парламента. — Леса вокруг Челябинска — это наше будущее, это здоровье многих поколений жителей города.

В состав проекта войдет территория Челябинска, а также Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств и особо охраняемые природные территории — Челябинский, Каштакский и Ужовский боры.

Эти зоны будут наделены особым статусом — там запретят строительство и вырубку деревьев. Александр Лазарев попросил депутатов внимательно подойти к рассмотрению проекта, хотя не сомневается, что его коллеги поддержат данную инициативу практически единогласно. Первые рабочие группы по проработке вопроса в Законодательном Собрании пройдут уже в ближайшее время.

МНЕНИЕ

Депутат Заксобрания от фракции ЛДПР Евгений Рева:

— Проект поставит точку в спорной вырубке деревьев на окраинах города под различную застройку. Общественники предусмотрели дополнительную высадку насаждений. В итоге лесной пояс разместится на территории 26 тысяч гектаров.

Председатель комитета по социальной политике, представитель фракции «Единой России» Сергей Буяков:

— Сузить зеленый пояс ни у кого не получится! На этих территориях будут запрещены сплошные вырубки леса, размещение отходов и строительство объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Уверен, проект получит всеобщее одобрение на заседании Законодательного Собрания. В этом случае разногласий быть не может.

Депутат Заксобрания от партии КПРФ Игорь Егоров:

— Число промышленных предприятий растет год от года, и повышается антропогенная нагрузка. Зеленый пояс — это общественная инициатива, которая стала примером эффективного взаимодействия активных граждан, общественных организаций и региональных властей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru