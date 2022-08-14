«Отличаются благозвучием»: в Челябинске освятили купола и кресты храма Александра Невского

Звонарь отметил, что колокола благозвучные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске освятили колокола и кресты храма Александра Невского. В это воскресенье верующие смогли прикоснуться к ним и услышать звон.

– Эти колокола отличаются благозвучием. Мы сейчас расширили зону средних колоколов: было три, поставим четыре. К сожалению, больше колокольня не позволяет. Всего на колокольне будет 10 колоколов. Монтаж начнется в конце августа, – рассказал звонарь Андрей Курбатов из храма Иоанна Воина

В это же время начнут устанавливать автоматическую систему для управления колоколами. Но она будет «на подстраховке», в полной мере заменить звонаря невозможно, отмечают священнослужители.

Звон этих колоколов челябинцы смогут услышать только после окончания реставрации – в 2024 году.

– Очень радостно на душе. И погода сама говорит, что что-то мы делаем правильное, солнышко светит. Сегодня церковь вспоминает праздник Воздвижения Креста Господня. Люди выносили Крест Господень в городах, чтобы обойти крестным ходом и освятить места жилья, оградить жителей от различных болезней и невзгод. Символично, что над нашим городом поднимаем крест господень как знамя того, что мы молимся о благополучии нашего родного Челябинска, – объяснил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

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