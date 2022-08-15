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Общество15 августа 2022 12:38

Как выглядит изнутри храм Александра Невского в Челябинске, где уже два года идет реставрация: фоторепортаж

Ко Дню города Челябинска с храма Александра Невского частично снимут строительные леса
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Строительные леса планируют убрать ко Дню города

Строительные леса планируют убрать ко Дню города

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске второй год продолжается реставрация храма Александра Невского на Алом поле. На днях там освятили колокола и кресты храма Александра Невского. Смотрим, как преображается одна их старейших церквей города.

Для управления колоколами установят автоматическую систему. Но она будет «на подстраховке», в полной мере заменить звонаря невозможно, отмечают священнослужители. Вместо трех колоколов будет четыре — больше звонница не вместит.

Колокола презентовали на улице. Потом их поднимут наверх

Колокола презентовали на улице. Потом их поднимут наверх

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшее воскресенье у верующих была эксклюзивная возможность услышать звон этих колоколов. Дело в том, что звонница будет работать после окончания реставрации — в 2024 году.

— Очень радостно на душе. И погода сама говорит, что что-то мы делаем правильное, солнышко светит. Сегодня церковь вспоминает праздник Воздвижения Креста Господня. Люди выносили Крест Господень в городах, чтобы обойти крестным ходом и освятить места жилья, оградить жителей от различных болезней и невзгод. Символично, что над нашим городом поднимаем крест господень как знамя того, что мы молимся о благополучии нашего родного Челябинска, — объяснил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам руководителя Школы колокольного звона в Челябинске Андрея Курбатова, колокола Александро-Невского храма, можно будет выполнять любые звоны – праздничные, пасхальные, фестивальные:

— Здесь реально проводить фестивали колокольного звона. Место позволяет, колокольня прекрасная. Здесь на приходе уже два года обучают колокольному звону, сейчас эту традицию будем продолжать.

Реставраторы продолжают работу

Реставраторы продолжают работу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как уточнили в челябинской митрополии, работы по восстановлению внешнего облика храма практически завершены: готов фасад, кровля и колокольня. Скоро можно будет убрать строительные леса, установить колокола, купола и кресты. К Дню города Челябинска реставраторы надеются показать горожанам верхнюю часть здания во всем великолепии.

Напомним, большая реставрация храма началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

Ход реставрации оценили депутаты гордумы

Ход реставрации оценили депутаты гордумы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Много лет назад городская дума, горожане и Николай II собирали деньги на строительство храма

Много лет назад городская дума, горожане и Николай II собирали деньги на строительство храма

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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