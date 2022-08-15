Строительные леса планируют убрать ко Дню города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске второй год продолжается реставрация храма Александра Невского на Алом поле. На днях там освятили колокола и кресты храма Александра Невского. Смотрим, как преображается одна их старейших церквей города.

Для управления колоколами установят автоматическую систему. Но она будет «на подстраховке», в полной мере заменить звонаря невозможно, отмечают священнослужители. Вместо трех колоколов будет четыре — больше звонница не вместит.

Колокола презентовали на улице. Потом их поднимут наверх Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшее воскресенье у верующих была эксклюзивная возможность услышать звон этих колоколов. Дело в том, что звонница будет работать после окончания реставрации — в 2024 году.

— Очень радостно на душе. И погода сама говорит, что что-то мы делаем правильное, солнышко светит. Сегодня церковь вспоминает праздник Воздвижения Креста Господня. Люди выносили Крест Господень в городах, чтобы обойти крестным ходом и освятить места жилья, оградить жителей от различных болезней и невзгод. Символично, что над нашим городом поднимаем крест господень как знамя того, что мы молимся о благополучии нашего родного Челябинска, — объяснил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам руководителя Школы колокольного звона в Челябинске Андрея Курбатова, колокола Александро-Невского храма, можно будет выполнять любые звоны – праздничные, пасхальные, фестивальные:

— Здесь реально проводить фестивали колокольного звона. Место позволяет, колокольня прекрасная. Здесь на приходе уже два года обучают колокольному звону, сейчас эту традицию будем продолжать.

Реставраторы продолжают работу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как уточнили в челябинской митрополии, работы по восстановлению внешнего облика храма практически завершены: готов фасад, кровля и колокольня. Скоро можно будет убрать строительные леса, установить колокола, купола и кресты. К Дню города Челябинска реставраторы надеются показать горожанам верхнюю часть здания во всем великолепии.

Напомним, большая реставрация храма началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

Ход реставрации оценили депутаты гордумы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Много лет назад городская дума, горожане и Николай II собирали деньги на строительство храма Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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