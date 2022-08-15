В Челябинске на остановке умер мужчина во время приступа эпилепсии

Мужчина упал на остановке «Ворошилова». Фото: кадр с камеры «Интерсвязи»

В Челябинске на остановке «Ворошилова» на Комсомольском проспекте скончался мужчина. У него случился приступ эпилепсии. Прохожие вызвали на место скорую помощь, но жизнь мужчины спасти не удалось. Об этом в соцсетях рассказал один из очевидцев.

— Сегодня в 13:12 на остановке Ворошилова по Комсомольскому проспекту упал мужчина 57 лет. Эпилепсия, судороги, — рассказала очевидец Анастасия Перескокова. — Пока ждали скорую, у мужчины пропал пульс, он посинел. Наша доблестная скорая приехала в 13:33, не спеша, без сирен, собрала все светофоры. В итоге мужчина умер.

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель остановился на светофоре перед перекрестком и не завернул на правую полосу, которая в этот момент была свободна.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую в 13:21. Медики прибыли на место уже через десять минут.

— Время фиксируется системой ГЛОНАСС. Сердечно-легочная реанимация не принесла успеха, к сожалению смерть пациента наступила до прибытия бригады СМП, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

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