Цифровые технологии и единая информационная система изменят работу отечественного мясного скотоводства

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Совершенствование законодательной базы животноводства, внедрение цифровых технологий должны положительно повлиять на развитие отечественной отрасли мясного скотоводства. В Челябинской области на базе агрофирмы «Калининская» — племенного завода по разведению герефордов — прошёл всероссийский семинар по развитию мясного скотоводства и IX съезд Национальной Ассоциации заводчиков герефордского скота.

— Мясное скотоводство — важнейшая составляющая животноводства в Российской Федерации, — говорит директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Бутусов. — Это не просто производство мяса, это ещё и, если хотите, способ поддержания сельских территорий. Пастбищное скотоводство позволяет поддерживать территории, сохранять рабочие места. Это направление выживает там, где есть диверсифицированное производство в сочетании с растениеводством.

В Челябинской области крупный рогатый скот мясных пород завезли в южные территории региона в 60-х годах прошлого века из Англии и Канады, а в 90-х смогли сохранить. С 2008 года отрасль мясного скотоводства вновь оказалась под пристальным вниманием государства, что позволило укрепить, в первую очередь, племенную базу. Но, тем не менее, отрасль выращивания мясного скота и производства говядины существенно уступает таким быстроокупаемым отраслям, как свиноводство и птицеводство. Из-за длительного срока окупаемости инвестиций и более высокой цены на конечный продукт мясному скотоводству сложно конкурировать в рыночной среде, поэтому так важна помощь государства. Какие инструменты развития отрасли будут использоваться в ближайшие годы, обсуждали руководители сельхозпредприятий нескольких регионов, представители региональных и федеральных ведомств на семинаре в посёлке Калининский Брединского района Челябинской области.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, потенциал мясного скотоводства достаточно серьёзный, но он недооценён по разным причинам, в том числе исторической: мы привыкли потреблять мясо молочных коров. Несмотря на это, даже в советские годы предприятия области торговали племенными животными мясного типа по всей России, сегодня — только в семь регионов.

— Сегодня агрофирма „Калининская“ имеет огромный потенциал новейшей канадской селекции герефордров, осуществляет продажи племенного скота в несколько регионов России. В Челябинской области также есть порода мясного симментала, которая выведена в отдельную селекционную линию. Считаю, что на нынешнем совещании мы должны выработать предложения и предложить их для формирования стратегии развития мясного скотоводства на федеральном уровне, — отметил Сергей Сушков. — Одно из таких предложений — вовлечение малых форм хозяйствования в приобретение мясных коров с целью откорма. Увеличение количества и изменение качества такой работы может дать синергию и необходимый мультипликативный эффект.

О тенденциях развития животноводства, в том числе мясного, рассказал Дмитрий Бутусов:

— На протяжении последних лет наши предприятия обеспечивают прирост в производстве мяса, наряду с растениеводами являясь определённым локомотивом в целом агропромышленного комплекса России и в полной мере обеспечивают её продовольственную безопасность. Курятиной и свининой мы обеспечены с профицитом. Что касается племенного мясного скотоводства, сегодня отечественная племенная база представлена популяцией животных 12 специализированных мясных пород. Племенные стада мясного скота размещены в 58 субъектах РФ. Ежегодно реализуется порядка 30-40 тыс. голов молодняка. Достойное место занимает порода герефордского скота.

С 1 сентября у нас вступают депутатские поправки в закон о племенном животноводстве. Теперь закон позволяет фермерам и малым предпринимателям без образования юридического лица заниматься разведением племенного скота, племенным делом. Следовательно, со следующего года такие хозяйства смогут получить господдержку.

С 2023 года мы начнём вести оценку племенного скота по методике, утверждённой евразийской экономической коллегией (ЕЭК). Племенным хозяйствам и региональным племенным службам необходимо обратить внимание на качество и полноту баз данных. С 1 марта 2023 года новые требования к племенным хозяйствам вступят в силу.

Также у нас появляется новый вид организации — ассистентская служба, работы для которой очень много в любом регионе. Параллельно депутатским корпусом сейчас готовится законопроект на пролонгацию льготного периода в части нулевой процентной ставки НДС при импорте и реализации внутри страны племенной продукции.

С 2023 года начинается работа по внедрению новой государственной информационной системы племенных ресурсов. Она предполагает сбор данных в разрезе племенных животных. В 2024 году система будет внедряться в нескольких регионах в пилотном варианте. Специализированный мясной скот должен оказаться в ней в первом пуле наряду с молочным. Это позволит сформировать базу данных, которая поможет вести работу с применением современных методик оценки племенной ценности, выстраивания определённых национальных индексов. Мы будем развивать рынок племенных ресурсов. Совершенствование нормативной базы — это не панацея, но это важнейший фактор, который все практики рынка нам обозначит.

Также, по словам Дмитрия Бутусова, сейчас в минсельхозе России ведётся работа по рассмотрению и совершенствованию мер поддержки отрасли. Предполагается, что будут введены субсидии на единицу продукции мясного скотоводства.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в регионе приняты собственные меры поддержки мясного скотоводства. Преимущество региона — сильное племенное ядро, созданное в племенных предприятиях. На сегодняшний день в области действует 4племенных завода и 1 племенной репродуктор. Поголовье племенного скота мясных пород составляет 8 165 голов, в том числе 4 509 голов коров. Поголовье племенных мясных коров составляет 48,3% от общего поголовья коров мясного скота. Четыре предприятия занимаются разведением чистопородных герефордов (3 завода и 1 репродуктор). Поголовье герефордов в племенных хозяйствах области на 1 июля текущего года составляет 7 123 головы, в том числе 3 796 голов коров. Это 11% от российского поголовья чистопородного герефордского племенного скота.

— Стимулирование развития отрасли в регионе осуществляется целевыми субсидиями, кроме того, поддержка фермерских хозяйств, развивающих мясное скотоводство, идет через гранты семейным животноводческим фермам и «Аростартапы», — рассказал министр. — В текущем году на поддержку мясного животноводства (племенного и товарного)из бюджетов всех уровней выплачено 121,2 млн. рублей. На одну мясную корову это порядка 7,8 тысяч рублей или пятая часть всех годовых затрат на корову. Племенное дело получает усиленную поддержку. Средняя ставка на племенную корову, от которой получен живой приплод, составит порядка 10 тысяч рублей. С текущего года мы также вводим новое направление поддержки мясного скотоводства из областного бюджета — так называемые капексы, которые раньше действовали только в молочном животноводстве.

О новых технологиях в племенной работе рассказали на семинаре учёные оренбургского Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. Это, например, технология бесконтактной оценки экстерьера племенного скота, которая позволяет получить более точную выборку данных, а значит, более точно построить прогноз и принять верные управленческие решения. Эту технологию уже опробовали в агрофирме «Калининская», где сегодня применяют самые современные методы работы, такие, как использование УЗИ для определения стельности животного на ранних стадиях. Несмотря на капризы природы, инвестиционные вложения в создание современной производственной базы и генетики на мировом уровне позволяют предприятию оставаться в числе лучших в России.

— 2021 год принес свои результаты, образно говоря, посадил нас на самую землю, — говорит генеральный директор АФ «Калининская» Валерий Евграшин. — Из-за сильнейшей засухи было заготовлено только 30% кормов от необходимого. Скот тяжело пережил зиму. Но сегодня всё поменялось в лучшую сторону. Смогли удержать, не поставить под нож поголовье. Прошла хорошая реализация животных. В этом году планируем получить нормальный урожай. Кормов заготовлено уже под 150% от годового объёма, с запасом. Планируем продажи, потому что уже заявки идут на покупку племенных животных. А также открываем строительство мясоперерабатывающего комбината. У нас выстроены хорошие взаимоотношения с компанией «Оренбив», которая занимается реализацией и производством мяса, определённое количество поголовья сегодня ставится на откорм для реализации по этим соглашениям.

По словам Ивана Фёклина, президента российской национальной ассоциации заводчиков герефордского скота открытие направления переработки в мясном хозяйстве — мера все же вынужденная, потому что основной доход племенные хозяйства получают от реализации племенного молодняка. Тем не менее, есть желание, чтобы в хозяйствах оставалась добавленная стоимость продукции, которую в ином случае получает переработка.

— Реализация животных на мясо для нас убыточна. Но если раньше мы по всей стране могли торговать, то сегодня только семь регионов берут наших племенных животных, это связано с зоосанитарным статусом региона. Будем пытаться эти вопросы решать на федеральном уровне, — говорит Иван Фёклин. — Сегодня мы обсудили свои рабочие вопросы и общую проблематику, и решили, что в своей ассоциации создадим комитет по науке, в который войдут представители наших аграрных вузов в Челябинске и Оренбурге, с которыми мы работаем. Это необходимо для внедрения новых, в том числе цифровых технологий в работу наших предприятий. От имени ассоциации мы решили написать документы в правительство Российской Федерации, чтобы была оказана поддержка мясной отрасли, от которой во многом зависит решение больших проблем сельских территорий. Потому что, как правило, на животноводческих предприятиях 50% работников — это непосредственно животноводы. А это дополнительные рабочие места, круглогодичная занятость, использование пашни и создание условий для жизнедеятельности населения отдалённых сёл и деревень.