Храму Александра Невского придали благозвучие

Для челябинских депутатов храм на Алом поле — часть истории Гордумы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на Алом поле завершается реконструкция храма Александра Невского. И хотя само здание все еще стоит в лесах, знаковым событием и настоящим предвестником, что работы скоро закончатся, стало появление у храма собственных крестов и колоколов. Чин освящения совершил владыка Алексий. В церемонии также приняли участие представители органов власти, депутаты Челябинской городской Думы, настоятели крупнейших храмов.

Много собралось у храма и верующих горожан. Все с нетерпением ждут окончания реконструкции. Чтобы услышать первый звон и приложиться к освященным атрибутам, пришли семьями с маленькими детьми, пожилые люди.

Семьи пришли прикоснуться с освященным колоколам и крестам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня церковь отмечает праздник креста Господня, — сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. — Вспоминаем тот день, когда в древности выносили крест Господень в городах для того, чтобы обойти крестным ходом и освятить место жилья, оградить жителей от болезней и невзгод. Сегодня очень символично, что над нашим городом поднимаем крест Господень как знамение того, что мы молимся о благополучии нашего родного Челябинска.

ОСОБОЕ БЛАГОЗВУЧИЕ

Колокола для Челябинска привезли из Каменска-Уральского — уральские мастера считаются лучшими в этом деле. Звонари, которые приехали оценить благозвучие и устроить праздник для горожан, отмечают, что это будет прекрасная колокольня.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Можно выполнять любые звоны — праздничные, пасхальные, фестивальные, — поделился впечатлениями руководитель Школы колокольного звона в Челябинске Андрей Курбатов.

Пять крестов, которые увенчают храм благоверного князя Александра Невского, выполнили мастера из Санкт-Петербурга. В этот день приложиться и ударить в колокол могли все желающие.

КОГДА ЖИТЕЛИ УВИДЯТ ХРАМ

Для Челябинской городской Думы храм Александра Невского — особенное место, часть истории законодательного органа. Еще в 1907 году, когда было решено построить храм по новому проекту, на его возведение собрали пожертвования горожан, также средства направили городская Дума и Николай II. На знаковое событие 2022 года пришли депутаты современной Думы.

— Сегодня особенное событие, когда совместными усилиями епархии, области и города удалось сохранить для будущих поколений уникальный объект, — отметил заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван Горнов. — Мы присутствуем при восстановлении исторической справедливости. Это не только историческая, культурная ценность, это достойный символ христианства для Челябинска.

Внешний облик храма уже восстановлен. Понемногу рабочие будут убирать леса, и перед нами предстанет обновленный фасад. Также закончены работы на кровле и колокольне. Верхнюю часть здания реставраторы планируют показать жителям к Дню города. Внутри же работа будет продолжаться до 2024 года.

КСТАТИ

Реставрация храма Александра Невского началась в 2020 году по заказу Министерства культуры России на средства федерального бюджета. Для работы пригласили реставраторов из Санкт-Петербурга.

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