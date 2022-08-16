В память о подвигах южноуральцев

Герой спецоперации танкист Константин Глушков. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске нарисовали муралы в память о южноуральских офицерах, которые погибли во время спецоперации в Донбассе. Граффити украсили фасады домов по Свердловскому проспекту, 58 и по Комсомольскому проспекту, 9. Один рисунок посвящен летчику Александру Подшивалову, а второй - танкисту Константину Глушкову.

Идею поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Наши парни героически себя проявили, оба посмертно награждены орденами Мужества, — отметил глава региона. — Наш долг — сохранить память о героях. Они отдали жизнь за свободу и мир на Донбасской земле. Пусть об этом знают и помнят все.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Александр Подшивалов с детства мечтал стать военным летчиком, с радостью ходил в спортивные секции и школу. Мечта сбылась, и он до конца выполнил свой воинский долг. Саша погиб в первые дни спецоперации, 24 февраля, в Гостомеле. Вспоминать о его подвиге теперь будут все, кто проходит или проезжает по Свердловскому проспекту. Молодой офицер с гордым живым взглядом смотрит на жителей со стены дома № 58. Тяжелее всего видеть этот рисунок родителям, но они благодарны за такую память о сыне.

— Очень гордимся своим сыном. Мы воспитали настоящего мужчину, патриота и героя, - говорит мама Елена Подшивалова. — Это наша гордость со слезами на глазах. Память общества согревает душу и придает силы. Потому что память вечна и жива, а значит, жив и наш Саня.

Герой спецоперации летчик Александр Подшивалов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С самого детства готовился стать военным и танкист Константин Глушков. Дедушка воевал на Курской дуге. Родители — в горячих точках. Все детство Константина прошло в военных городках. Поэтому другого варианта, как защищать Родину, ни он, ни брат даже не рассматривали. Константин Глушков погиб в первый день спецоперации на боевом задании.

— У меня смешанные чувства: неугасающее чувство утраты и чувство гордости, — поделилась мама Константина Любовь Глушкова. — Сын с честью выполнил свой воинский долг, остался до конца верен присяге. Хорошая идея увековечить память о воинах-земляках, которые погибли, отстаивая безопасность нашей страны, чтобы люди могли мирно жить.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА

У южноуральских героев остались семьи, которые нуждаются не только в моральной поддержке. С самого начала спецоперации губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал, что наш регион не останется в стороне, и инициировал выплаты не только близким родственникам военных, но и волонтерам, которые отправились помогать в Донбасс, несмотря на опасность.

— Важно поддержать наших военных, которые мужественно отдают свой воинский долг! Сегодня социальная защита их и их семей — одна из важнейших задач государства! — заявил Алексей Текслер.

Уже этим летом Законодательное Собрание утвердило представленные губернатором меры поддержки. Помимо федеральных средств, региональные единовременные выплаты получают за участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а также волонтеры, командированные лица.

Не оставляет Челябинская область и жителей Донбасса, регулярно отправляя гуманитарные грузы, помогая с восстановлением школ и больниц. По поручению губернатора организован отдых детей из Донецкой и Луганской Народных Республик на Черноморском побережье и в южноуральских лагерях.

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