Смотрели с недоверием, а съели за минуту: на фестивале в Челябинской области приготовили суп по рецепту казаков

Из несочетаемых продуктов получилось освежающее блюдо. Фото: Юлия РЕУТОВА

Видели пироженку-мерендинку размером с большой стол? А арбузный суп пробовали? Если нет, тогда вам обязательно нужно побывать на гастрономическом фестивале «Крынка». В четвертый раз он прошел в заповеднике «Аркаим». Это лучшее пространство, чтобы переместиться во времени и узнать историю кулинарных традиций.

В этом году фестиваль был посвящен больше казачьей кухне. Атмосферу помогали создавать реконструкторы. Несмотря на пекло, мужчины ходили в сапогах и костюмах, а женщины - в длинных платьях и с платком на голове.

- Вы что! В такой одежде как раз и не жарко. Все материалы натуральные. Наши предки знали толк в тканях, - восклицает одна из участниц реконструкции.

Реконструкторы помогали создавать атмосферу. Фото: Юлия РЕУТОВА

Историк Александр Акулов весь фестиваль работал не покладая рук в буквальном смысле. Он тряс кадку с огурцами. Немного горчицы, соль, пряные травы, постоянное взбалтывание - и через пару минут малосольные ароматные огурчики готовы. Только вот не каждый из гостей смог открыть берестяную кадушку. Оказывается, у нее есть свой секрет - нажимать на крышечку нужно в одном месте. Именно поэтому такой туесок не протекает.

В такой кадушке огурцы получаются ароматные. Фото: заповедник Аркаим

В центре фестивальной поляны стоит дом. Его привезли из казачьей деревни Челябинской области. Еще в начале XX века в нем жила семья, и, судя по всему, довольно зажиточная. Дом большой, просторный, снаружи украшен резьбой. Внутри детишки могли познакомиться с бытом деревенских жителей и заглянуть в кормилицу-печку.

Но главным сюрпризом стал мастер-класс по приготовлению необычного супа из арбуза и …соленых огурцов.

- Это уральская альтернатива гаспачо - холодному супу из помидоров, - говорят мастерицы, нарубая арбузную мякоть.

Супчик оценили. Фото: заповедник Аркаим

Суп, кстати, так и называется - рубачи. И в приготовлении он прост: к нарубленной арбузной мякоти нужно добавить мелко нарезанные соленые огурцы и чуть-чуть подсолить по вкусу.

Такой супчик готовили казаки вместо окрошки, чтобы освежиться в жару.

Любители традиционной кухни могли насладиться более привычными блюдами. Для гостей фестиваля «Крынка» приготовили 110 литров шурпы, 90 кг плова, 80 литров компота, а на десерт подали мегамерендинку весом 24 килограмма.

Гигантскую пироженку на фабрике «Южуралкондитер» готовили неделю. Верх украсили кокосовой стружкой, насыпанной в форме древнего городища Аркаим. Съели мегамерендинку влет.

Мерендинище. Десерта хватило всем гостям. Фото: Юлия РЕУТОВА

Поклонники искусства познакомились также с уникальным гастрономическим Театром Вкуса, посмотрели «Петрушкину комедию», побывали на концерте фолк-группы «UZORITSA». Завершился фестиваль большим костром под звездным небом Аркаима.

А что ели древние аркаимцы?

Фестиваль «Крынка» проводился к 35-летию открытия поселения Аркаим. Древние люди жили здесь около четырех тысяч лет назад. Только представьте, на сегодня ученые с большой вероятностью могут сказать, что тогда ели аркаимцы.

- При раскопках была обнаружена керамика, сосуды, в которых готовили пищу. По нагару мы можем сказать, что жители древнего города питались мясной пищей и молочной. Большие горшки использовались как кастрюли, а более маленькие чаши - как тарелки, - рассказывает экскурсовод Анастасия Дедушко.

В таких горшках готовили четыре тысячи лет назад. Фото: Юлия РЕУТОВА

Керамику можно увидеть в музее на витринах. Также выставлен быт кочевников, которые пришли в эти земли после аркаимцев. Найденные женские черепа удивляют сохранностью зубов. Ученые говорят, что это показатель того, что люди жили хорошо, не испытывали дефицита витаминов и не злоупотребляли сладостями, как современные жители планеты.

А хотите еще необычные рецепты? Они у нас есть! Шеф-повара Челябинска поделились интересными блюдами, которые освежают в жару. Редакция КП-Челябинск уже приготовила обеды по нескольким рецептам. Уверяем - это действительно просто и вкусно.

Рецепты здесь.

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