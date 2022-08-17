Смотрели с недоверием, а съели за минуту: на фестивале в Челябинской области приготовили суп по рецепту казаков

Из несочетаемых продуктов получилось освежающее блюдо.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Видели пироженку-мерендинку размером с большой стол? А арбузный суп пробовали? Если нет, тогда вам обязательно нужно побывать на гастрономическом фестивале «Крынка». В четвертый раз он прошел в заповеднике «Аркаим». Это лучшее пространство, чтобы переместиться во времени и узнать историю кулинарных традиций.
В этом году фестиваль был посвящен больше казачьей кухне. Атмосферу помогали создавать реконструкторы. Несмотря на пекло, мужчины ходили в сапогах и костюмах, а женщины - в длинных платьях и с платком на голове.
- Вы что! В такой одежде как раз и не жарко. Все материалы натуральные. Наши предки знали толк в тканях, - восклицает одна из участниц реконструкции.
Реконструкторы помогали создавать атмосферу.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Историк Александр Акулов весь фестиваль работал не покладая рук в буквальном смысле. Он тряс кадку с огурцами. Немного горчицы, соль, пряные травы, постоянное взбалтывание - и через пару минут малосольные ароматные огурчики готовы. Только вот не каждый из гостей смог открыть берестяную кадушку. Оказывается, у нее есть свой секрет - нажимать на крышечку нужно в одном месте. Именно поэтому такой туесок не протекает.
В такой кадушке огурцы получаются ароматные. Фото: заповедник Аркаим
В центре фестивальной поляны стоит дом. Его привезли из казачьей деревни Челябинской области. Еще в начале XX века в нем жила семья, и, судя по всему, довольно зажиточная. Дом большой, просторный, снаружи украшен резьбой. Внутри детишки могли познакомиться с бытом деревенских жителей и заглянуть в кормилицу-печку.
Но главным сюрпризом стал мастер-класс по приготовлению необычного супа из арбуза и …соленых огурцов.
- Это уральская альтернатива гаспачо - холодному супу из помидоров, - говорят мастерицы, нарубая арбузную мякоть.
Супчик оценили. Фото: заповедник Аркаим
Суп, кстати, так и называется - рубачи. И в приготовлении он прост: к нарубленной арбузной мякоти нужно добавить мелко нарезанные соленые огурцы и чуть-чуть подсолить по вкусу.
Такой супчик готовили казаки вместо окрошки, чтобы освежиться в жару.
Любители традиционной кухни могли насладиться более привычными блюдами. Для гостей фестиваля «Крынка» приготовили 110 литров шурпы, 90 кг плова, 80 литров компота, а на десерт подали мегамерендинку весом 24 килограмма.
Гигантскую пироженку на фабрике «Южуралкондитер» готовили неделю. Верх украсили кокосовой стружкой, насыпанной в форме древнего городища Аркаим. Съели мегамерендинку влет.
Мерендинище. Десерта хватило всем гостям.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Поклонники искусства познакомились также с уникальным гастрономическим Театром Вкуса, посмотрели «Петрушкину комедию», побывали на концерте фолк-группы «UZORITSA». Завершился фестиваль большим костром под звездным небом Аркаима.
А что ели древние аркаимцы?
Фестиваль «Крынка» проводился к 35-летию открытия поселения Аркаим. Древние люди жили здесь около четырех тысяч лет назад. Только представьте, на сегодня ученые с большой вероятностью могут сказать, что тогда ели аркаимцы.
- При раскопках была обнаружена керамика, сосуды, в которых готовили пищу. По нагару мы можем сказать, что жители древнего города питались мясной пищей и молочной. Большие горшки использовались как кастрюли, а более маленькие чаши - как тарелки, - рассказывает экскурсовод Анастасия Дедушко.
В таких горшках готовили четыре тысячи лет назад.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Керамику можно увидеть в музее на витринах. Также выставлен быт кочевников, которые пришли в эти земли после аркаимцев. Найденные женские черепа удивляют сохранностью зубов. Ученые говорят, что это показатель того, что люди жили хорошо, не испытывали дефицита витаминов и не злоупотребляли сладостями, как современные жители планеты.
А хотите еще необычные рецепты? Они у нас есть! Шеф-повара Челябинска поделились интересными блюдами, которые освежают в жару. Редакция КП-Челябинск уже приготовила обеды по нескольким рецептам. Уверяем - это действительно просто и вкусно.
Рецепты здесь.
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