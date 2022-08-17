Вторая половина августа приблизит нас к новым целям: советы челябинского астролога, как не упустить момент

Евгения Ямщикова сделала прогноз для читателей КП-Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето заканчивается и это ни для кого не новость, однако последние две недели сезона станут для многих принятым аккордом. Конец августа привнесет, в качестве бонуса, в нашу размеренную жизнь обновление, вдохновение и стремление к новым горизонтам. В этом убеждена астролог из Челябинска Евгения Ямщикова. Какие же события ждут нас в ближайшие 2 недели? Поговорим о каждом немного подробнее.

- Первая хорошая новость - это аспект Юпитера к Венере 18-19 августа. Юпитер сам по себе всегда «портал в новые возможности», а в сочетании с Венерой, которая про желания, этот тандем просто идеален.

В период такого соединения, можно ожидать:

-хорошее стечение обстоятельств;

-реализацию планов по наилучшему сценарию;

-внезапно принятый результат;

-решение всех вопросов легко и непринужденно.

Можно сказать со 100% уверенностью, что 18 и 19 августа улучшится настроение, вырастет градус оптимизма, повысится шанс на успех и признание.

Юпитер с Венерой позитивно повлияют на общий фон, межличностные отношения и тему финансов (да-да, возможно появление финансовой поддержки со стороны влиятельных людей), а особенно на бизнес связанный с индустрией красоты!

Поэтому если у вас «женский» бизнес, особенно в бьюти-сфере, можно ожидать приятных сюрпризов.

Следующая новость: 21 августа Марс пройдет по Близнецам.

В это время велика вероятность почувствовать внезапный прилив мотивации и с энтузиазмом взяться за выполнение всех дел.

Движение в делах не удивительно, ведь Марс - это энергия, инициатива, борьба, соревнования.

Идеальное время для всех видов коммуникаций: проведения переговоров, установления деловых связей, новых знакомств, поиска партнеров и клиентов.

НО!

Как и у любой медали, в этом соединении 2 стороны. Вполне возможно возникновение споров, конфликтов и дискуссий, так как захочется буквально сражаться за то, во что вы верите и за свою точку зрения.

Будьте аккуратны в проявлении эмоции и сдерживайте внезапные вспышки. Гораздо лучше и эффективнее будет использовать только положительную грань этого астрологического события.

24 августа Уран продолжит дополнять «букет ретроградности» этого лета и тоже присоединится к другим планетам в таком статусе. В ретро положении Уран будет находиться довольно долго и начнет двигаться в правильном направлении лишь 22 января!

Стихия Урана - перемены и все новое.

Во время его ретро-движения нужно готовиться к масштабной смене планов, резкой перемене курса и неожиданным событиям. Новых процессов его влияние не коснется, зато если УЖЕ есть какой-то проект, события, обстоятельства, то скорее всего их придется переделывать, пересматривать и что-то менять.

Период ретроУрана подходит для серьезных изменений. Поэтому если вам что-то надоело в личной жизни, на работе, привычном укладе - смело открывайтесь переменам: меняйте работу, переезжайте, заводите новые отношения и отказывайтесь от всего, где вам хочется трансформации.

Завершится август 2022 года новолунием в Деве 27 августа.

Новолуние это всегда хорошо. Такое событие всегда ознаменовывает новые планы и новые начинания.

Воспользуйтесь возможностью, чтобы сформулировать свои истинные цели и зафиксировать их для себя на будущее.

Ну а что готовит нам осень и какие сюрпризы ждать в сентябре - читайте совсем скоро!

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