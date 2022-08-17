Вторая половина августа приблизит нас к новым целям: советы челябинского астролога, как не упустить момент

Евгения Ямщикова сделала прогноз для читателей КП-Челябинск.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Лето заканчивается и это ни для кого не новость, однако последние две недели сезона станут для многих принятым аккордом. Конец августа привнесет, в качестве бонуса, в нашу размеренную жизнь обновление, вдохновение и стремление к новым горизонтам. В этом убеждена астролог из Челябинска Евгения Ямщикова. Какие же события ждут нас в ближайшие 2 недели? Поговорим о каждом немного подробнее.
- Первая хорошая новость - это аспект Юпитера к Венере 18-19 августа. Юпитер сам по себе всегда «портал в новые возможности», а в сочетании с Венерой, которая про желания, этот тандем просто идеален.
В период такого соединения, можно ожидать:
-хорошее стечение обстоятельств;
-реализацию планов по наилучшему сценарию;
-внезапно принятый результат;
-решение всех вопросов легко и непринужденно.
Можно сказать со 100% уверенностью, что 18 и 19 августа улучшится настроение, вырастет градус оптимизма, повысится шанс на успех и признание.
Юпитер с Венерой позитивно повлияют на общий фон, межличностные отношения и тему финансов (да-да, возможно появление финансовой поддержки со стороны влиятельных людей), а особенно на бизнес связанный с индустрией красоты!
Поэтому если у вас «женский» бизнес, особенно в бьюти-сфере, можно ожидать приятных сюрпризов.
Следующая новость: 21 августа Марс пройдет по Близнецам.
В это время велика вероятность почувствовать внезапный прилив мотивации и с энтузиазмом взяться за выполнение всех дел.
Движение в делах не удивительно, ведь Марс - это энергия, инициатива, борьба, соревнования.
Идеальное время для всех видов коммуникаций: проведения переговоров, установления деловых связей, новых знакомств, поиска партнеров и клиентов.
НО!
Как и у любой медали, в этом соединении 2 стороны. Вполне возможно возникновение споров, конфликтов и дискуссий, так как захочется буквально сражаться за то, во что вы верите и за свою точку зрения.
Будьте аккуратны в проявлении эмоции и сдерживайте внезапные вспышки. Гораздо лучше и эффективнее будет использовать только положительную грань этого астрологического события.
24 августа Уран продолжит дополнять «букет ретроградности» этого лета и тоже присоединится к другим планетам в таком статусе. В ретро положении Уран будет находиться довольно долго и начнет двигаться в правильном направлении лишь 22 января!
Стихия Урана - перемены и все новое.
Во время его ретро-движения нужно готовиться к масштабной смене планов, резкой перемене курса и неожиданным событиям. Новых процессов его влияние не коснется, зато если УЖЕ есть какой-то проект, события, обстоятельства, то скорее всего их придется переделывать, пересматривать и что-то менять.
Период ретроУрана подходит для серьезных изменений. Поэтому если вам что-то надоело в личной жизни, на работе, привычном укладе - смело открывайтесь переменам: меняйте работу, переезжайте, заводите новые отношения и отказывайтесь от всего, где вам хочется трансформации.
Завершится август 2022 года новолунием в Деве 27 августа.
Новолуние это всегда хорошо. Такое событие всегда ознаменовывает новые планы и новые начинания.
Воспользуйтесь возможностью, чтобы сформулировать свои истинные цели и зафиксировать их для себя на будущее.
Ну а что готовит нам осень и какие сюрпризы ждать в сентябре - читайте совсем скоро!
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